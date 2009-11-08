عملکرد بازیکنان مس مشکوک است/خاطیان از مجموعه مس حذف می شوند

عبدالرضا برهانی نژاد در خصوص باخت سنگین تیمش مقابل استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در بازی با استیل آذین برخی بازیکنان عملکرد مشکوک داشتند و درصدد ضربه به باشگاه مس کرمان بودند که این افراد شناسایی شده اند و در صورت لزوم حذف می شوند.

وی عنوان کرد: دستهای پشت پرده می خواستند کمر مس کرمان را بشکنند امام فکر نمی کردند با این عملکرد بچه گانه با شخصیت و روحیه مردم کرمان بازی می کنند.

وی گفت: تعدادی از کادر فنی و بازیکنان در این امر نقش داشتند که در جلسه امشب هیئت مدیره مس کرمان تصمیم قاطعی در خصوص این توطئه خواهیم گرفت.

برهانی نژاد تصریح کرد: احتمال حذف این افراد زیاد است و نمی گذاریم به این شکل به تیم صدمه بزنند.

مدیرعامل مس کرمان گفت: از ابتدای فصل برخی به بهانه های واهی سعی در حاشیه سازی داشتند اما دیگر به این افراد مهلت نخواهیم داد.

وی خاطر نشان کرد: برخی از بازیکنان مقابل استیل آذین به طرز مشکوکی بی تفاوت بازی کردند و حتی در پایان بازی نسبت به نتیجه کسب شده کاملا بی تفاوت بودند.

برهانی نژاد افزود: شکست مس مقابل استیل آذین پشت پرده هایی دارد که درحال بررسی آنها هستیم.

وی خاطر نشان کرد: برخی از بازیکنان نیز بعد از این شکست از شدت تعصب و تاثر گریه می کردند.

برهانی نژاد تاکید کرد: با بازیکنان و افرادی که موجب شدند این شکست روی دهد به شدت برخورد خواهم کرد و این جریان بررسی خواهد شد و درنهایت این جریان را برای مردم کرمان رو می کنم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در خصوص شعار تماشاگران مس در خصوص تغییر مدیریت باشگاه افزود: مگر ترکیب تیم را مدیرعامل تعیین می کنم که مورد هجمه تماشاگران قرار می گیرمی گیرم اما در مقابل برخی افراد را با وجود شکست سنگین تشویق کنند این جریان مشکوک است بگونه ای که این حرکت در بین هواداران نیز رسوخ کرده بود و به آنها خط می داد.

وی با اشاره به برخی حاشیه سازی ها قبل از بازی با استیل آذبن گفت: قبل از انجام این دیدار برخی بحثها در خصوص امکانات مس کرمان انجام شد درحالیکه همه می دانند مس از امکانات مناسبی برخوردار است و تمام امکانات لازم در اختیار بازیکنان و کادر فنی قرار گرفته بود، حتی در مواردی برخی امکانات مربوط به سایر رشته ها را نیز دز اختیار فوتبال قرار دادم.

وی گفت: برخی افراد کم لطفی می کنند اما این حرکات و افراد پشت پرده قابل شناسایی هستند و برخورد شدیدی با این جریان خواهد شد.