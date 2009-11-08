تیم های بزرگ تمایلی به بازی در تهران ندارند/ تماشاگران بازمی گردند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در پایان تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما برای تیم ملی هدف های بزرگی داریم و سعی می کنیم تمرینات و اردوی تیم ملی را پله ای کنیم برای رسیدن به این اهداف.

وی با اشاره به دعوت 30 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: این بازیکنان بهترین بازیکنان فوتبال ایران هستند. سعی کرده ایم از بهترین های ایران در هر پست بالانس ایجاد کنیم و کمبودهای موجود را برطرف سازیم.

قطبی گفت: در بعضی پست ها بازیکنان خوب زیاد داریم و رقابت بین نفرات ملی پوش زیاد است اما در بعضی پست ها با کمبود بازیکن خوب و بین المللی مواجهیم و تلاش می کنیم در اردوها و تمرینات مختلف این مشکل را برطرف کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت فوتبال ایران پتانسیل این را دارد که 45 تا 50 بازیکن به اردوی تیم ملی معرفی کند.

وی ادامه داد: من از بر خی بازیکنان عذرخواهی می کنم. آنهایی که توانایی و شرایط حضور در اردوی تیم ملی را داشتند اما امروز در جمع ما حضور ندارند . من به عنوان مربی تیم ملی فقط می توانم 18 بازیکن را برای مسابقات انتخاب کنم و از این جمع 11 نفر را به میدان بفرستم و 3 نفر را نیز تعویض کنم.

وی با احترام به نظر کارشناسان در خصوص دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی گفت: در پست های مختلف نظرات مختلفی وجود دارد. من به نظرات احترام می گذارم و همیشه سعی می کنم بهترین بازیکنان را به اردوی تیم ملی دعوت کنم.

قطبی در ادامه گفت: برای دعوت از این 30 بازیکن به اردوی تیم ملی هیچ کس واسطه نشده و این بازیکنان با لیاقت خود به اردوی تیم ملی دعوت شده اند که من به این موضوع افتخار می کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: بازیکنانی که امروز در تمرین تیم ملی هستند همه به اردوی تیم ملی آمده اند تا وظیفه خود را در قبال کشورمان و مردم ایران ادا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد اردوهای تیم ملی و برگزاری بازی های دوستانه، این تیم را دوباره به جایگاه اصلی خود در آسیا بازگرداند.

قطبی در خصوص دیدارهای تدارکاتی مقابل ایسلند و مقدونیه و اینکه چرا حریفانی انتخاب نشدند که شیوه بازیشان شبیه به تیم های آسیایی باشد، گفت: ما باید با واقعیت ها کنار بیاییم. در شرایط فعلی خیلی از تیم ها مایل نیستند برای بازی دوستانه با تیم ملی ایران به تهران بیایند. علاوه بر اینکه برای انتخاب حریفان مطرح باید بودجه زیادی را هزینه کنیم. من هم دوست دارم با تیم های اروپایی و بهترین تیم های جهان بازی کنیم اما باید شرایط فدراسیون فوتبال را هم در نظر گرفت.

سرمربی تیم ملی، ایسلند را تیمی خوب ، منضبط و متکی به قدرت بدنی خواند و ابراز امیدواری کرد دیدار دوستانه با این تیم، ملی پوشان فوتبال کشورمان را در جهت پیشرفت هرچه بیشتر کمک کند.

وی در خصوص تیم ملی فوتبال مقدونیه نیز گفت: مقدونیه تیمی با کیفیت از اروپای شرقی و به مراتب تیم بهتری نسبت به تیم ایسلند است. از آنجایی که بازی دوستانه ما و تیم ملی مقدونیه در روز فیفا برگزار می شود بدون شک این تیم با بهترین بازیکنان خود به ایران می آید تا بهترین بازی اش را به نمایش بگذارد.

قطبی در خصوص بازی با اردن در مرحله انتخابی جام ملت های 2011 آسیا یادآور شد: تیم ملی فوتبال ایران همیشه مقابل اردن مشکل داشته است . اردن برای صعود در جام ملت ها به مصاف ما می آید تا نتیجه بگیرد. این تیم با انگیزه مقابل ایران ظاهر خواهد شد و ما باید بهترین بازی خود را مقابل این تیم انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه افزود: تیم ما نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا در چهار دیدار دوستانه و رسمی پیش رو مقابل ایسلند، مقدونیه و اردن (2 مسابقه) با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند. ما در این چهار مسابقه به مردم نشان می دهیم که قصد داریم برای رسیدن به هدف خود که همان قهرمانی آسیا است با جدیت کار کنیم. اهداف ما انجام بازی خوب است. بازی ای که مردم از تماشای آن لذت ببرند. مردم ایران امروز از لیگ برتر انگلستان و لالیگا اسپانیا استقبال می کنند و ما می خواهیم به گونه ای بازی کنیم که آنها از تماشای فوتبال ایران نیز لذت ببرند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به تعویق دیدار دوستانه این تیم مقابل آمریکا در تاریخ 18 نوامبر افزود: پس از اینکه مسابقه با آمریکا به تعویق افتاد مقدونیه را به عنوان حریف جایگزین انتخاب کردیم چرا که نیاز بود تیم ملی در این تاریخ یک بازی دوستانه برگزار کند.

قطبی با تشریح برنامه های خود در دیدار های دوستانه پیش رو گفت: در مسابقات آتی سعی می کنیم از ترکیب های مختلف و بازیکنان متفاوت استفاده کنیم چرا که این کار کمک می کند باز یکنان به تجربه لازم برای همراهی تیم ملی دست یابند تا در آینده با کمبود بازیکن مواجه نباشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان تصریح کرد: بازی در تهران بهترین فرصت برای ماست که مقابل هوادارانمان بازی کنیم چرا که با کمک آنها می توانیم یک تیم ملی بسازیم. آنها با حضور خود در ورزشگاه نشان می دهند که چقدر پشت تیم ملی فوتبال کشورمان هستند. در روزهایی که بیش از یکصد هزار نفر با پرچم های ایران به ورزشگاه آزادی می آمدند بیشتر تیم ها از بازی در این ورزشگاه مقابل ایران هراس داشتند. متاسفانه طی چند وقت گذشته این جو وطن دوستی در ورزشگاه آزادی وجود نداشته و ما آن را ندیدم. امیدوارم با نتایجی که تیم ملی کسب می کند تماشاگران مجددا به ورزشگاه بازگردند.

تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 18 روز سه شنبه هفته جاری در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایسلند در ورزشگاه آزادی صف آرایی خواهد کرد.