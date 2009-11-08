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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

فرمانداری ویژه در سیرجان راه اندازی شد

فرمانداری ویژه در سیرجان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی کرمان با اشاره به موقعیت خاص سیرجان از راه اندازی فرمانداری ویژه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار سیرجان از راه اندازی فرمانداری ویژه در این شهرستان خبر داد.

کمالی افزود: وزارت کشور با توجه به شرایط خاص سیرجان در این شهرستان فرمانداری ویژه ایجاد کرده است که در آینده موجب تحول در عرصه های مختلف و توسعه این شهرستان خواهد شد.

وی در خصوص برخی تفرقه افکنی ها پس از انتخابات نیز خاطر نشان کرد: عده ای سعی داشتند با تفرقه افکنی و جریان مشکوک که بسیار خطرناک برنامه ریزی شده بود به انقلاب ضربه بزنند که با هوشیاری مردم و رهبری آگاهانه مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد.

وی افزود: ایران با وحدت بر محوریت ولایت فقیه، اخلاق اسلامی و همراهی مردم و مسئولان به سمت پیشرفت و توسعه حرکت خواهد کرد.

کد مطلب 979462

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