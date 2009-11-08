فرمانداری ویژه در سیرجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار سیرجان از راه اندازی فرمانداری ویژه در این شهرستان خبر داد.

کمالی افزود: وزارت کشور با توجه به شرایط خاص سیرجان در این شهرستان فرمانداری ویژه ایجاد کرده است که در آینده موجب تحول در عرصه های مختلف و توسعه این شهرستان خواهد شد.

وی در خصوص برخی تفرقه افکنی ها پس از انتخابات نیز خاطر نشان کرد: عده ای سعی داشتند با تفرقه افکنی و جریان مشکوک که بسیار خطرناک برنامه ریزی شده بود به انقلاب ضربه بزنند که با هوشیاری مردم و رهبری آگاهانه مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد.

وی افزود: ایران با وحدت بر محوریت ولایت فقیه، اخلاق اسلامی و همراهی مردم و مسئولان به سمت پیشرفت و توسعه حرکت خواهد کرد.

