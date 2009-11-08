اختصاص 10 میلیارد ریال جهت حمایت از دانشجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر کمیته امداد امام خمینی (ره) مشهد اعلام کرد : حمیدرضا ترقی عصر یکشنبه در جمع بازنشستگان کمیته امداد کشور در مشهد افزود: در حال حاضر بالغ بر 710 هزار دانش اموز و 100 هزار دانشجو در کشور تحت پوشش این نهاد هستند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور اظهار داشت: هشت هزار نفر از دانش آموزان تحت پوشش در خوابگاه های شبانه روزی کمیته امداد و 30 هزار نفر در سایر خوابگاههای کشور مشغول تحصیل هستند.

ترقی افزود: از مجموع حدود 28 هزار دانش آموز دوره پیش دانشگاهی تحت پوشش این نهاد بیش از 20 هزار نفر در دانشگاه قبول شده اند که این میزان بالاترین رقم در طی سالهای گذشته بوده است.

در ادامه همچنین نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: بازنشستگان به هیچ وجه نباید درزندگی احساس افسردگی و بی هدفی داشته باشند .

حبیب الله عسگر اولادی افزود: انسان درحین فعالیت ذهنش گسترده می شود بنابراین با توجه به اینکه بازنشستگان سرمایه ارزشی کمیته امداد هستند باید امید به آینده را در آنان زنده نگه داریم .

وی گفت: بازنشستگان باید خودشان را مسئول بدانند و از تجربیاتشان پیشنهاداتی تنظیم و آن را به سامانه هیئت مدیره برسانند.



