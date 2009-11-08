را ه اندازی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اسلامشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، در یکصد و هفدهمین جلسه رسمی شورای شهر اسلامشهر اعضا این شورا به اتفاق آرا با تشکیل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری موافقت کردند و تشکیل این سازمان در شهرستان اسلامشهر به تصویب رسید.

طبق این مصوبه شهردار شهر اسلامشهر به عنوان رئیس شورا، فرماندار به عنوان نایب رئیس و در غیاب وی نماینده وزارت کشور اعضای شورای این سازمان هستند.

همچنین دیگر اعضای شورای این سازمان شامل یک نفر کارشناس به عنوان نماینده استانداری به انتخاب استاندار، یکی از اعضا شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا و یک نفر کارشناس دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ودارای تجربه در امور فرهنگی وشهرداری به انتخاب ومعرفی شهردار هستند.

از جمله وظایف سازمان فرهنگی هنری شهرداری می توان به اجرای برنامه های فرهنگی در مناسبتهای ملی و مذهبی، برگزاری رقابتهای ورزشی، ساماندهی فرهنگسراها و ایجا هماهنگی با سایر نهادهای فرهنگی شهر اشاره کرد.

