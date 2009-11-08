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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۵۲

هروله عشق (68) /

دیدار اعضای بعثه های مراجع عظام تقلید با سرپرست حجاج ایرانی

دیدار اعضای بعثه های مراجع عظام تقلید با سرپرست حجاج ایرانی

اعضای بعثه های مراجع عظام تقلید، روز یکشنبه در بعثه مقام معظم رهبری حضور یافته و با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، در این دیدار صمیمانه نمایندگان بعثه مراجع از هماهنگی های به عمل آمده در زمینه امور مربوط به حج سال جاری تشکر و اظهار امیدواری کردند با پیش بینی های صورت گرفته در باره بیماری آنفلوآنزای نوع A حجاج عزیز ایرانی ، اعمال و مناسک خود را به خوبی انجام داده د و سالم به کشور بازگردند .

بر اساس این گزارش در این دیدار ها بر حفظ آرامش و برگزاری حج در فضایی آرام همراه با صمیمیت و محبت تاکید شد .

گفتنی است بعثه های مراجع عظام تقلید همه ساله در موسم حج پاسخگوی نیازهای دینی و شرعی حجاج خصوصا در زمینه های مربوط به اعمال و مناسک حج هستند. 

کد مطلب 979469

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