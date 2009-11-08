دیدار اعضای بعثه های مراجع عظام تقلید با سرپرست حجاج ایرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، در این دیدار صمیمانه نمایندگان بعثه مراجع از هماهنگی های به عمل آمده در زمینه امور مربوط به حج سال جاری تشکر و اظهار امیدواری کردند با پیش بینی های صورت گرفته در باره بیماری آنفلوآنزای نوع A حجاج عزیز ایرانی ، اعمال و مناسک خود را به خوبی انجام داده د و سالم به کشور بازگردند .

بر اساس این گزارش در این دیدار ها بر حفظ آرامش و برگزاری حج در فضایی آرام همراه با صمیمیت و محبت تاکید شد .

گفتنی است بعثه های مراجع عظام تقلید همه ساله در موسم حج پاسخگوی نیازهای دینی و شرعی حجاج خصوصا در زمینه های مربوط به اعمال و مناسک حج هستند.

