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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۲۱:۰۱

سودان نسبت به دخالت بيگانگان دراين كشور هشدار داد

سودان هشدار دادكه عليه نيروهاي خارجي كه در صددند در دارفور دخالت نظامي كنند به زور متوسل خواهد شد.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري استراليا(abc) ابراهيم احمد عمر دبير كل كنگره حاكم ملي (NC) هشدار داد كه در صورت دخالت نيروي خارجي ، آنها با نيروهاي سوداني مواجه خواهند شد.

وي افزود: هر كسي كه فكر ميكند ميتواند عقايد و افكارش را به ديگران تحميل كند بايد با ارتش در مقابل او ايستاد. وي در ادامه گفت هر قدرتي كه در دارفور دخالت كند بازنده خواهد بود.

اين سخنان مقامات سودان بعد از آن مسئله مطرح شد كه هفته گذشته كنگره آمريكا به اتفاق آراء قطعنامه اي را تصويب كرد و طي آن به خاطر آنچه كه آن را نسل كشي در دارفور خواند از كاخ سفيد خواست تا جامعه بين الملل را به دخالت در سودان تشويق كند.

 

 

کد مطلب 97947

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