کتابخانه های شبانه روزی در کرمان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان از نظر فضای کتابخانه ای از نرم کشوری نیز بالاتر است اما این وضعیت باید در برنامه ریزیهای مدت دار ارتقاء یابد.

وی همچنین با اشاره به لزوم راه اندازی کتابخانه های شبانه روزی در کرمان گفت: ایجاد مراکز شبانه روزی کتابخوانی در محله ها موجب گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه می شود.

دهمرده با اشاره به اهمیت دین اسلام به کتابخوانی افزود: باید کتاب جایگاه خود را در سبد خانوارها پیدا کند که در این راستا ارائه تسهیلات خرید کتاب از جمله ارائه بن الکترونیک کتاب ضروری است.

وی گفت: این کارتها باید به صورت کارشناسی شده در اختیار دانشجویان و کارمندان دستگاههای دولتی قرار گیرد.

استاندار کرمان افزود: نقاط قوت و ضعف این کار باید بررسی و اجرایی شود تا دچار انحراف نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان نیز در ادامه این نشست از گفت: کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود که این امر به صورت یک هدف در دولت پیگیری می شود.

مهدی محبان افزود: تفاهمنامه ای بین فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاههای کرمان برای توزیع کارت الکترونیک کتاب منعقد شده است.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه "یاد یار مهربان" در استان همزمان با هفته کتاب خبرداد.