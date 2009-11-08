شبکه های فرسوده آبرسانی شهریار باید بازسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش در حاشیه مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های بخش آب رسانی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نرخ رشد جمعیت و میزان بالای مهاجرت در این شهرستان کمبود آب یکی از مشکلات اساسی شهروندان شهریاری است که در این زمینه باید با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان و غرب استان تهران طرح های مختلفی از جمله آبرسانی انجام شود.

وی افزود: با توجه به فقر شدید سفره های زیرزمینی شهریار و برای تغذیه سفره ها و تامین قسمتی از آب شرب مردم این شهرستان نیازمند سهمیه آب جدید است تا در آینده ای نه چندان دور این مشکل کمبود آب به بحران تبدیل نشود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستای کاهش هدررفت آب شبکه های فرسوده آب با قدمتی بیش از 30 سال باید بهسازی شوند تا علاوه بر هدر آب، مشکل کمبود آب را تا حدودی برطرف کرد که در این زمینه شرکت آب و فاضلاب اقدامات مطلوبی را در سطح شهرستان انجام داده است.

عرفان منش بیان داشت: دو مخزن ذخیره پنج هزار متر مکعبی در شهرک شاهد و شهر باغستان، پروژه آبرسانی اضطراری به شهرقدس و بهره برداری از ساختمان اداری، امداد و حوادث شهر وحیدیه از جمله پروژه هایی بودند که در شهرستان شهریار به بهره برداری رسیدند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.