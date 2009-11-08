به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عنایب طی اطلاعیهای با بیان اینکه فیلم دیدار روز شنبه دو تیم راهآهن و استقلال تهران توسط کمیته داوران بازبینی شده است اعلام کرد که تصمیمات داور این بازی در صحنههای حساس و به خصوص صحنه مشکوک به پنالتی درست بوده است.
متن اطلاعیه رئیس کمیته داوران فدارسیون فوتبال به شرح زیر است:
" به اطلاع میرساند، فیلم دیدار تیمهای راهآهن و استقلال تهران در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر که در تاریخ 16/8/88 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، توسط کمیته داوران مورد بازبینی قرار گرفت و اشتباه بزرگ و تاثیرگذار در نتیجه بازی از سوی داور دیده نشد. به خصوص در مورد صحنه دقیقه 3 + 90 مسابقه، خطای هند پنالتی توسط مدافع راهآهن روی نداده است. توپ به دست مدافع راهآهن برخورد میکند اما با توجه به معیارهایی که برای خطاهای هند در نظر گرفته میشود این صحنه به هیچ وجه نمیتواند خطای هند باشد. بنابراین تصمیم داور در اعلام نکردن ضربه پنالتی به نفع استقلال تهران صحیح بوده است."
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