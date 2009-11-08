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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۰۸

عنایت اطلاعیه صادر کرد/

داور دیدار تیم‌های استقلال و راه‎آهن اشتباه تاثیرگذاری نداشت

داور دیدار تیم‌های استقلال و راه‎آهن اشتباه تاثیرگذاری نداشت

رئیس کمیته داوران فدارسیون فوتبال پس از بازبینی فیلم دیدار دو تیم راه‎آهن و استقلال تهران بر صورت نگرفتن اشتباهی بزرگ و تاثیر گذار از سوی داور این بازی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عنایب طی اطلاعیه‎ای با بیان اینکه فیلم دیدار روز شنبه دو تیم راه‎آهن و استقلال تهران توسط کمیته داوران بازبینی شده است اعلام کرد که تصمیمات داور این بازی در صحنه‎های حساس و به خصوص صحنه مشکوک به پنالتی درست بوده است.

متن اطلاعیه رئیس کمیته داوران فدارسیون فوتبال به شرح زیر است:

" به اطلاع می‎رساند، فیلم دیدار تیم‌های راه‎‌آهن و استقلال تهران در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر که در تاریخ 16/8/88 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، توسط کمیته داوران مورد بازبینی قرار گرفت و اشتباه بزرگ و تاثیرگذار در نتیجه بازی از سوی داور دیده نشد.  به خصوص در مورد صحنه دقیقه 3 + 90 مسابقه، خطای هند پنالتی توسط مدافع راه‎آهن روی نداده است. توپ به دست مدافع راه‌آهن برخورد می‌کند اما با توجه به معیارهایی که برای خطاهای هند در نظر گرفته می‌شود این صحنه به هیچ وجه نمی‎تواند خطای هند باشد. بنابراین تصمیم داور در اعلام نکردن ضربه پنالتی به نفع استقلال تهران صحیح بوده است."

کد مطلب 979484

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