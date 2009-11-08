پرز خواستار از سرگیری سریع مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت انصراف ابومازن از شرکت در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین را به دلیل سیاستهای واشنگتن و تل آویو دانست.

وی با بیان اینکه عوامل بسیاری سبب این تصمیم ابومازن شده، اما بیش از همه آمریکا و اسرائیل در شکل گیری آن نقش داشته اند، گفت : این موضوع خشم رئیس تشکیلات خودگردان را به همراه داشته و از این رو ما باید هر چه زودتر به اصلاح تصویر خود بپردازیم.

پرز که در چهاردهمین سالروز ترور "اسحاق رابین" نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر قدس در تل آویو سخن می گفت بر لزوم از سرگیری مذاکرات سازش با فلسطینیها تاکید کرد.

گفته می شود کناره گیری ابومازن از انتخابات آینده تشکیلات خودگردان ناشی از اظهارات اخیر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در دفاع از شهرک سازی صهیونیستها در مناطق اشغالی بوده است.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه سخنان خود آورده است که این رژیم برای منصرف کردن ابومازن از تصمیم اخیرش، باید هر چه سریعتر به پای میز مذاکره با تشکیلات خودگردان بازگردد.

تحلیلگران بر این باورند درحالی که دولت اوباما در تلاش خود برای وادار کردن صهیونیستها به توقف شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس ناکام مانده، ابومازن با نشان دادن عدم تمایلش به نامزد شدن در انتخابات آینده ریاست تشکیلات خودگردان می کوشد ایالات متحده و این رژیم را برای توقف کامل شهرک سازی تحت فشار قرار دهد.