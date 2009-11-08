جشنواره سراسری جایزه گام اول با معرفی نفرات برتر خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره بر اساس رای هئیت داوران در حوزه شعر کلاسیک اثر "طوفان واژه ها" سروده حمید رضا برقعی از انتشارات ابتکار دانش، حوزه شعر سپید "دالان حاج مختار پلاک 9" سروده مجید سعید آبادی فراهانی از انتشارات هنر رسانه اردیبهشت، در حوزه داستان بزرگسالان اثر "مرگ همین گوشه کنارهاست" نوشته کیومرث مسعودی از انتشارات فراز حایز دریافت جایزه و لوح تقدیر جشنواره شدند.

همچنین در حوزه داستان کودک اثر "روزی که جواب آزمایش مثبت بود" نوشته سهیلا شمس الهی از انتشارات نسل نو اندیش، اثر "کلاغ خنزرپنزری" نوشته سروناز پریشان زاده از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بخش داستان نوجوان اثر "میهمانی از صحرا" نوشته سعیده محمد زکی گودرزی از انتشارات علمی و فرهنگی و اثر "سیاسیا در شهر مارمولک ها" نوشته امین حسینیون از انتشارات نشر چیستا از دیگر آثار جایز دریافت جایزه لوح تقدیر از سومین جشنواره ادبی گام اول شدند.

همچمنین در بخش جنبی این جشنواره اثر "آتش عشق" نوشته فرشته حقیقی داش تپه از استان آذربایجان غربی نیز حائز دریافت جایزه و لوح تقدیر این جشنواره شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در آیین پایانی این جشنواره کشف استعدادها، تعمیق فرهنگ مکتوب، ایجاد بستر مناسب و جهت دادن به فعالیتهای علمی، شناسایی و معرفی نوقلمان و تقویت فرهنگ کتابخوانی را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی ادامه داد: از مجموع 766 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 38 اثر به مرحله نهایی راه یافتند که 16 اثر در بخش شعر بزرگسال، 13 اثر در حوزه شعر کودک، هشت اثر در بخش داستان بزرگسال و 11 اثر نیز در بخش داستان کودک و نوجوانان بودند.

وی در ادامه با انتقاد فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور اظهارداشت: باید به مقوله کتاب و کتابخوانی با نگاهی فراتر از مسایل فرهنگی و نگاهی عمیق از سوی مسئولان نگریسته شود.

حجت الاسلام کریمی بالا بودن قیمت کتاب، کمبود وقت و توجه به سایر مسائل سرگرمی و تفریحی را از دلایل کم بودن سرانه مطالعه در کشور دانست.