مردم مصر مبارک ها را نمی خواهند/ مبارک درپی موروثی کردن حکومت

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که صحنه سیاسی مصر به عنوان یکی از استراتژیک ترین کشورهای قاره آفریقا و همچنین خاورمیانه و حوزه مدیترانه از گذشته های دور تحت سیطره غربگرایان قرار داشته است، باوجود فاصله زمانی به نسبت طولانی باقی مانده تا برگزاری این انتخابات، تلاش رئیس جمهور این کشور برای موروثی کردن ریاست جمهوری توجه محافل رسانه ای و سیاسی جهان را برانگیخته است.

غربگرایی قاهره در واقع ریشه در غربگرایی بسیاری از خاندان های قدرت در کشورهای عرب منطقه دارد، خاندان هایی که پس از خروج متفقین در زمان جنگ جهانی دوم از کشورهای تحت اشغال، نماینده اشغالگران در سرزمین های عربی شدند.

جمال مبارک در اندیشه جانشینی حسنی مبارک

اگرچه تمامی این خاندان ها را نباید عامل غرب دانست و تمامی اقدامات آنها را نیز نباید غربگرایانه تصور کرد اما حسنی مبارک به گواه سوابق و اقدامات، یکی از وفادارترین سران عرب به غرب و رژیم صهیونیستی بوده است.

افرادی که اکنون به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر مطرح هستند نیز روابط نزدیکی با غرب و رژیم صهیونیستی دارند اما چنین به نظر می رسد که گروه های اسلامگرا و مردمی قاهره، هر گزینه دیگری را به تداوم حکومت مبارک ها ترجیح می دهند.

"احمد السیوفی" تحلیلگر روزنامه الاهرام مصر، پرتیرا‍‍ژترین روزنامه خاورمیانه در گفتگو با مهر درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: چنین به نظر می رسد که با توجه به قدرت حسنی مبارک و تلاش وی برای موروثی کردن ریاست جمهوری در قاهره، جمال مبارک رئیس جمهور آینده این کشور شود.

وی با اشاره به فاصله زمانی مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: هنوز سه ماه دیگر تا روشن شدن وضعیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قاهره باقی مانده و عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب و همچنین محمد البرادعی دبیر کل سابق آ‍ژانس بین المللی انر‍ژی اتمی در کنار عمر سلیمان(رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر) از جمله رقبای جمال مبارک هستند.

این تحلیلگر مصری، اخوان المسلمین را برجسته ترین گروه سیاسی و مردمی مخالف مبارک دانست که در انتخابات ریاست جمهوری به طور قاطع از رقیب مبارک حمایت خواهند کرد.

وی درباره تلاش قاهره برای ایفای نقش بیشتر در بیروت نیز، سوریه و عربستان را اصلی ترین بازیگران قدرت در لبنان توصیف کرد.

السیوفی، جریان حاکم و شخص سعد حریری را مورد حمایت دولت مصر دانست و نقش قاهره را نیز در ماجرای جنگ قدرت در بیروت رو به افزایش ارزیابی کرد.

گفتنی است، حسنی مبارک، رئیس جمهور کنونی مصر از سال 1981 حکومت می کند.