سرانجام قانون جدید انتخابات عراق تصویب شد / موافقت با فهرست فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، نمایندگان پارلمان عراق از لحظاتی پیش رای گیری درباره پیش نویس قانون جدید انتخابات پارلمانی سال آینده میلادی را به صورت بند به بند آغاز کردند.



اکثریت حاضران در دهمین نشست پارلمان که به رای گیری درباره پیش قانون جدید انتخابات اختصاص یافته بود، به این پیش نویس رای دادند.



نمایندگان مردم عراق در این نشست جنجالی، همچنین با فهرست فراگیر در انتخابات آتی و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی در شهر کرکوک موافقت کردند.



با تصویب این قانون، راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر آن یعنی 16 ژانویه 2010(26 دی)هموار شد.



نمایندگان پارلمان عراق که در 9 جلسه قبلی به سبب ادامه اختلافات درباره مسئله کرکوک، نتوانسته بودند قانون جدید انتخابات را تصویب کنند، پس از دستیابی به توافق در این زمینه، امروز دهمین نشست خود را برای برای رای گیری درباره پیش نویس قانون جدید برگزار کردند.

نمایندگان پارلمان، پیش نویس قانون جدید را به صورت بند به بند بررسی و درباره آن رای گیری کردند.

کمیساریای عالی انتخابات و سازمان ملل متحد درباره پیامدهای تصویب نشدن قانون جدید انتخابات هشدار داده بودند.



خبرنگار العربیه از حضور پررنگ "کریستوفرهیل" سفیر آمریکا در عراق در راهروهای پارلمان این کشور و تحرکات و رایزنی های گسترده وی درباره موضوع قانون جدید انتخابات عراق خبر داده بود.

هیل در گفتگو با العربیه پیش بینی کرده بود قانون جدید انتخابات عراق درنشست امروز پارلمان به تصویب نمایندگان برسد.

مسئله کرکوک بزرگترین مانع بر سر راه تصویب قانون انتخابات به شمار می رفت ؛ این شهر نفت خیز شمالی با 900 هزار نفر جمعیت از شهرهای پرجمعیت عراق است.

کردها که اکثریت ساکنان این استان را تشکیل می‌دهند معتقد بودند انتخابات کرکوک باید هماهنگ با قانون انتخابات در سراسر عراق باشد، اما ترکمانها و عربهای این استان اعتقاد داشتند اکثریت بودن کردها در این استان حاصل مهاجرت دادن آنهاست و اگر انتخابات در شکل عمومی آن برگزار شود، حقوق ترکمن‌ها و اعراب این استان پایمال خواهد شد.

پارلمان عراق پیش از این برخی پیشنهادها مربوط به قانون انتخابات به ویژه پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در کرکوک در ژانویه طبق ثبت نام انتخاباتی افراد در سال 2004 را رد کرده بود.

فراکسیون پارلمانی کردستان نیز قبلا پیشنهادی را که بر اساس آن انتخابات در کرکوک در دو حوزه و حوزه اول بر اساس ثبت رای دهندگان در سال 2004 پیش از نوسازی و حوزه دوم بر افزایشهای حاصله پس از این تاریخ برگزار شود، نپذیرفته بود.

علاوه براین اعراب و ترکمانها پیشنهادی را ارائه کرده بودند که مبتنی بر برگزاری انتخابات بر اساس ثبت نام رای دهندگان سال 2004 بود.همچنین فراکسیونهای پارلمانی، با پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که مبتنی بر ثبت نام سال 2009 برای برگزاری انتخابات در کرکوک به دلیل تعارض با قانون شماره 36، مخالفت کرده بودند.

در همین راستا شورای سیاسی امنیت ملی عراق نیز خواستار تقسیم کرکوک به دو حوزه انتخاباتی طبق ثبت نام انتخاباتی افراد در سال 2004 و 2005 شده بود.قانون شماره 36 مصوب سال 2008، وضعیت خاصی را برای استان کرکوک که مانع اساسی در برابر تصویب قانون انتخابات به شمار می رود، مشخص کرده است.

قرار بود در نشست امروز پارلمان پیشنهاد کمیسیون حقوقی پارلمان عراق مبنی بر برگزاری انتخابات در استان کرکوک طبق ثبت نام های جدید انتخاباتی که سال جاری تهیه شده است مورد بررسی قرار گیرد.

سیاستمداران عراقی پیش از این اعلام کرده بودند که این پیشنهاد آخرین فرصت برای اصلاح قانون انتخابات است به ویژه اینکه شکست پارلمان در تصویب آن به معنای تاخیر در برگزاری انتخابات یا برگزاری آن طبق قانون انتخاباتی سابق خواهد بود.

این در حالی است که مقامهای سیاسی و مراجع دینی عراق با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر آن درباره تاخیر در تصویب قانون انتخابات هشدار داده بودند زیرا به گفته آنها، این امر منجر به هرج و مرج و به تاخیر افتادن عقب نشینی نظامیان بیگانه از عراق می شود.