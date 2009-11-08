طرح تعرفه ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب این پروتکل زمینه ‌ساز اجرای موافقتنامه در چارچوب نظام ترجیحات میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که بنا به ماهیت آن گام اول در روند توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به شمار می‌رود.

با اجرایی شدن این پروتکل، زمینه تعمیق همکاری‌ها به منظور گسترش سطح مبادلات تجاری بین کشورهای اسلامی عضو موافقتنامه به وجود خواهد آمد.

با توجه به افزایش دسترسی کشورهای عضو به بازارهای یکدیگر با اعمال ترجیحات تعرفه‌ای و حذف شبهه تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای این موافقتنامه می‌تواند به افزایش سطح مبادلات تجاری بین کشورهای عضو کمک کند.