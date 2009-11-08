عربستان درصدد توجیه تجاوزگری خود به خاک یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد عبدالسلام" سخنگوی گروه الحوثی ساعتی پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه تاکید کرد هیچ یک از اعضای این گروه وارد خاک عربستان نشده اند و ادعاهای مقامهای ریاض در این زمینه بی اساس است.



وی خاطر نشان کرد مقامهای عربستان با طرح ادعای ورود نیروهای گروه الحوثی به خاک این کشور درصدد توجیه تجاوزگری خود به خاک یمن هستند.



عبداسلام با بیان اینکه گروه الحوثی نیازی به ورود به خاک عربستان ندارد، اظهارات علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن مبنی بر اینکه هرگز با گروه الحوثی صلح و آشتی نخواهد کرد و جنگ با این گروه تا سرکوب آن ادامه دارد، نشان دهنده هماهنگی قبلی میان وی و حکومت عربستان برای تجاوز ارتش این کشور به خاک یمن دانست.



علی عبدالله صالح گفته بود جنگ با حوثی ها تازه از دو روز پیش آغاز شده است و هیچ آتش بس و آشتی با این افراد در کار نیست و جنگ تا سرکوب کامل این افراد با هر هزینه ای ادامه خواهد یافت.



سخنگوی گروه الحوثی اظهارات صالح را نشان دهنده هماهنگی قبلی میان وی و حکومت عربستان در تجاوزگری بر ضد یمن دانست.



وی همچنین خبر شبکه العربیه مبنی بر ورود اعضایی از شبکه تروریستی القاعده به همراه نیروهای الحوثی به خاک عربستان را بی پایه و اساس خواند.



این در حالی است که سومین جنگنده ارتش یمن در جریان بمباران مواضع مخالفان دولت در استان صعده سرنگون شد؛ در حالی که منابع دولتی، سقوط این جنگنده سوخو را ناشی از نقص فنی دانسته است، اما منابع گروه الحوثی، تاکید کرده اند این جنگنده با آتش پدافند این نیروها سرنگون شده است.

