پرونده های قاچاق در تعزیرات حکومتی استان زنجان 286 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا حدادپور صبح دوشنبه در نخستین کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان با اشاره به افزایش میزان پرونده های مرتبط به قاچاق در استان زنجان، افزود: با توجه به همجواری استان با استان های مرزی، شاهد افزایش قاچاق کالا به استان هستیم به همین دلیل و در صورت صلاحدید با موارد قاچاق خرد و کوچک نیز برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: طی ماه های گذشته 131 فقره پرونده قاچاق کالا به سازمان تعزیرات استان ارجاع داده شده است که این رقم، 46 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

حدادپور با بیان اینکه تعزیرات حکومتی درصدد است با نظارت مستمر، زمینه وقوع جرم را کاهش دهد، افزود: با اجرای گشتهای سیار و نظارت بر عملکرد اصناف، شرکتهای دولتی و صنایع، از میزان فعلی تخلفات کاسته خواهد شد.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان، هدفگذاری مشخص برای برنامه ریزی ها و اقدامات کمیسیون را ضروری عنوان کرد و گفت: تعریف این اهداف با در نظر گرفتن منافع و حقوق مردم، دولت و در نهایت حقوق ملی امری ضروریست.

اباصلت سیاح در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت اولویت گذاری برنامه ها و اقدامات کمیسیون، پرداختن به موارد مربوط به امور دینی و نیز معیشت و احتیاجات ضروری مردم را گامی مثبت در جلب اعتماد مردم و کارآمدی نظام دانست و افزود: پرهیز از پرداختن به حواشی و برخورداری از مدیریت هوشمندانه، این کمیسیون را به الگویی برای سایر نهادها و تشکل ها تبدیل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان، بازخوانی و بازنگری راهکارهای عملیاتی 30 سال گذشته، شناسایی نقاط آسیب پذیر، بررسی خروجی اقدامات مختلف، سنجش میزان بازدارندگی این اقدامات و نیز شیوه های مختلف مبارزه را در دستیابی به راهکارهای موفق ضروری دانست.

سیاح همچنین در نظر گرفتن تحولات ارتباطی و درک عمیق از موضوعات با در نظر گرفتن گذشت زمان را مانع از اوج گرفتن انحرافات تعزیراتی ذکر کرد و گفت: افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد رقابت سالم مانع از روی آوردن به اجناس خارجی است.

در ادامه این جلسه رسول منصوری با اشاره به عملکرد معاونت بازرسی این سازمان گفت: در سال جاری به دو هزار و 28 مورد شکایت در این سازمان رسیدگی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: بازرسان سازمان بازرگانی با 23 هزار و 628 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، چهار هزار و 254 مورد کشفیات داشتند که برای دو هزار و 660 مورد پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: هدف سازمان بازرگانی، واگذاری امور نظارتی به اتحادیه هاست که معتقد هستیم این کار باعث کاهش تخلفات و نظارت دقیق تر بر امور می شود.

منصوری با بیان اینکه تأثیرات نظارت و بازرسی باید برای مردم مشهود باشد، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد، به طور قطع اثرات مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با اشاره به گرانی برخی اجناس در زنجان تصریح کرد: در این زمینه مشکل آنجاست که بیشتر مغازه های واقع در مرکز شهر، اجاره ای هستند و طبق بررسی های صورت گرفته، اجاره بهای این مراکز نیز به رغم ادعای صاحبان آنها، بسیار بالاتر از آنچه که اعلام می شود، است و این خود عاملی در گرانی اجناس شده است که باید با این موارد برخورد قاطعی شود.