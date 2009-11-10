مسئله فلسطین ناشی از سوء برداشتهای مذهبی غربیها از کتاب مقدس است

" لئورنادو علاء الدین کلاریچی" موسس و رئیس موسسه تحقیقاتی "کتاب مقدس" در بروکسل که تنها موسسه تحقیقاتی درباره فلسفه و هنر شیعی در اروپاست درباره ریشه های جنگ و مخاصمه در خاورمیانه گفت: من به عنوان کسی که مطالعات فلسفی داشته ام علاقمندم درباره "سمبل" ها در موضوع فلسطین صحبت کنم یعنی سمبل مقاومت و سمبل فلسطین.

وی ادامه داد: جنگ، ظلم، اشغال و تمامی آن مسائلی که به سیاست و نظامیگری اشغالگران فلسطین علیه مردم این منطقه مطرح است موضوعاتی غیرقابل انکار هستند اما قبل از همه اینها لازم است ما به این موضوع بیاندیشیم که معنای سمبلی به نام "قدس" چیست؟

این تحلیلگر اروپایی اضافه کرد: در غرب کسی از قدس که غربیها آرا جروزالم می نامند چیز زیادی نمی داند اما در آن معنایی عرفانی وجود دارد که تنها برای شیعیان قابل درک است.

این شیعه شناس گفت: در فلسفه سنتی شیعه بین قداست کربلا و قداست قدس رابطه ای عرفانی وجود دارد که از نگاه اندیشمندان شیعه بیت المقدس نقطه پیروزی است.

وی بیت المقدس را برای مسلمانان نیز سرزمینی عادی ندانست بلکه آن را سرزمینی عرفانی دانست و ابراز داشت: سفر پیامبر اسلام در شب معراج به بیت المقدس از مصداقهای قداست این سرزمین برای مسلمانان است.

سوء برداشت اروپایی ها از کتاب های مقدس خود، بیت المقدس را برای آنها تبدیل به یک منطقه ژئوپلیتیک کرده که در نظم نوین مدیترانه ای نقش کلیدی دارد

کلاریچی به اشغال فلسطین توسط اروپاییها اشاره کرد و گفت: تفسیر اشتباه غربیها از بیت المقدس مادی است و آنها در طول قرنهای گذشته همواره فقط در پی اشغال و تصرف این سرزمین برای رسیدن به خواسته های مادیشان بوده اند و حتی تفسیر آنها از آنچه در کتابهای مقدسشان درباره قدس آمده است تاریخی است و برای این منطقه قداستی قائل نیست.

موسس موسسه تحقیقاتی "کتاب مقدس" افزود: مسلمانان به خوبی می دانند که ماورای نگاه تاریخی اروپاییها به فلسطین واقعیتهای دیگری هست.

وی ادامه داد: مشکل فلسطین همین نگاه تاریخی و مادی اروپاییها که ناشی از سوء برداشت از کتابهای مقدس مسیحیت و یهودیت به این منطقه است می باشد.

این تحلیلگر اضافه کرد: سوء برداشت اروپاییها از کتابهای مقدس بیت المقدس را برای آنها تبدیل به یک منطقه ژئوپلیتیک کرده که در نظم نوین مدیترانه ای نقش کلیدی دارد.

کلاریچی منطقه فلسطین را به لحاظ ژئوپلیتیک برای چینیها، کشورهای حوزه مدیترانه، اعراب، ترکیه و آمریکاییها بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: فلسطین اکنون به یک پارادایم سیاسی تبدیل شده و تنها در صورتی آزاد خواهد شد که یک ذهنیت جدید سیاسی، فلسفی در میان تصمیمگیرندگان و مردم جهان درباره آن ایجاد شود.

وی اشغال و استعمار فلسطین را ناشی از سوءبرداشت مسیحی-یهودی به این موضوع دانست و گفت: برای مسیحیان و یهودیان، فلسطین یک سرزمین است چرا که نگاه کتاب مقدس آنها به این موضوع تاریخی است اما برای مسلمانان این منطقه قداستی عرفانی دارد چرا که پیامبر اسلام در شب معراج به آنجا سفر کرده است.

کلاریچی خواستار ارتباط مسلمانان و شیعیان با غربیها به عنوان حامیان اشغال فسلطین به منظور تبیین قداست قدس شد و گفت: مسئله فلسطین اکنون فقط یک مسئله سیاسی نیست بلکه ریشه در سوء برداشتهای مذهبی و فلسفی غربیها از کتاب مقدس دارد.

وی در پایان فلسفه شیعی و هنر شیعی را موضوعاتی مرتبط دانست و خواستار استفاده از متدولوژی جدیدی برای تبیین فلسفه شیعی در جهان شد.