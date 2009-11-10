سلسله عاشقان در مرکز خوزستان تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سلسله عاشقان در واحد شعر و موسیقی مرکز خوزستان با آهنگسازی و تنظیم مجید شمسایی، شعری از مولانا و به خوانندگی مرتضی مجی زاده تهیه شده است.

حماسه جاوید نیز قطعه ای بی کلام است که در واحد شعر و موسیقی مرکز خوزستان با نظارت و تنظیم مجیدشمسایی تولید شد. این قطعه بی کلام با موضوع دفاع مقدس و به آهنگسازی محمدبیگلری پور تهیه شده است.

همچنین قطعه پژوهشی در ردیف قرآنی و دردیف آواز سنتی ایران در واحد شعر و موسیقی مرکز خوزستان با نظارت و تنظیم مجیدشمسایی تولیدشد.این قطعه با موضوع ملی، وطنی و به خوانندگی منصور گچی کاریت تهیه شده است.

سیمای مرکز خوزستان همچنین برنامه ای را با عنوان مدرسه عشق در هفت قسمت 30دقیقه ای دردست ساخت دارد. این برنامه با هدف معرفی چهره های نخبه بسیجی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی تولید می شود.