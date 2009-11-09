تفکرات گوناگون در قالب مناظره نخبگان در صدا و سیما مطرح شود

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص توصیه رهبر معظم انقلاب به رئیس سازمان صدا و سیما مبنی برضرورت " نمود دین ، اخلاق ، امید و آگاهی در صدا وسیما" اظهار داشت: مطالبی که رهبر معظم انقلاب در خصوص عملکرد صدا و سیما بیان فرمودند مطالبی مهم است زیرا صدا و سیما در کارنامه کاری خود هم کارهای موفق دارد و هم اقداماتی دارد که مورد نقد صاحبنظران است.

وی با بیان اینکه ارائه دین و سایر موضوعات باید در صدا و سیما کارشناسانه تر صورت بگیرد، افزود: صدا و سیما باید از ارائه کارهای ضعیف در همه زمینه ها پرهیز کند زیرا این ارگان، یک دستگاه عظیم فرهنگی است که در جامعه فرهنگ سازی را به عهده دارد.

سجادی با تاکید بر اینکه تولید اندیشه سیاسی بخشی از اقدامات صدا و سیماست، ادامه داد: انتظار می رود صدا و سیما از نخبگان، جامعه شناسان و مردم شناسانی که مرعوب دستاوردهای غرب نباشند و معیارهای دینی و اسلامی را مد نظر قرار دهند در تحلیل های خود استفاده کند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین گفت: استفاده از کارشناسان به شکل فعلی در صدا و سیما باید کنار گذاشته شود و همه کارشناسان صدا و سیما باید به اندیشه اسلامی اعتقاد داشته باشند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که صدا و سیما باید چه برنامه هایی را برای افزایش آگاهی سیاسی مردم داشته باشد و چه اقدامی را برای کاهش التهابات در میان گروه های سیاسی انجام دهد، تصریح کرد: در این راستا باید کارشناسان نخبه با تفکرات مختلف بحثهای مفیدی را در قالب مناظره و گفتگو برای مردم در صدا و سیما مطرح کنند.

سجادی با بیان اینکه نخبگان باید موجب آگاهی جامعه باشند، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات صدا و سیما باید ایجاد زمینه برای تضارب افکار باشد.

سخنگوی جبهه پیروان همچنین گفت: باید حاصل بحثهای نخبگان در صدا و سیما موجب روشنگری در جامعه شود و گره ها را از اذهان جوانان باز کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط بین المللی ، وظیفه صدا و سیما در بخش برون مرزی چیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه گفتمان انقلاب اسلامی ، سخنان بسیاری برای گفتن دارد وظیفه صدا و سیما در این بخش این است که این تجربه را به شکل دلپذیرتری در اختیار جهانیان قرار دهد.

سجادی با بیان اینکه افرادی باید این تجربیات را به جهانیان عرضه کنند که بیان رسایی داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این راستا رسانه پرس تی وی می تواند بسیار موثر باشد لذا باید کار کیفی تری در این خصوص صورت بگیرد.



