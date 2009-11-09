ناسا و اسا تفاهم نامه مریخی را به امضا رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه های مشترک با ارائه کاوشگر مدارگرد مریخی اروپایی در سال 2016 آغاز شده و با کاوشگر سیار سطح مریخ در سال 2018 و سپس شبکه ای از این سیارهای کاوشگر در سال 2020 ادامه خواهد یافت هدف نهایی از این برنامه ها بازگرداندن نمونه هایی از خاک و سنگ مریخ به زمین است.

تفاهم نامه بین دو آژانس توسط چارلز بولدن رئیس جدید سازمان ناسا و ژان ژاک دوردین به امضا رسید گفتگو بر سر برنامه اکتشافات مشترک مریخ یا Meji به مدت چندین ماه ادامه داشته و طی این گفتگوها اصولی مانند پوشش دادن کامل هدف، پذیرش مسئولیت و تامین بودجه مورد بررسی قرار گرفته اند.

دولتهای اروپایی تا کنون در حدود 850 میلیون دلار سرمایه را صرف اکتشافات در سیاره مریخ کرده اند که پس از امضای تفاهم نامه، پیشبرد برنامه Meji به یک بیلیون دلار سرمایه از جانب کشورهای اروپایی نیازمند خواهد بود. آماده شدن چنین بودجه مازاد بر بودجه معمول کشورهای اروپایی و در عین حال تعیین کشورهایی که در فراهم آوردن آن مشارکت خواهند داشت در نشست ماه دسامبر آژانس فضایی اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش بی بی سی، طبق برنامه هایی که برای پرتاب کاوشگر مدارگرد و کاوشگر های سیار در سالهای 2016 و 2018ارائه شده، مسئولیت تولید راکتهای پرتاب به عهده ناسا است و این پرتابها در فصلی شکل خواهند گرفت که به فصل طوفانهای شن مریخی شهرت دارند زیرا این طوفانها گاه می توانند خصوصیت ساختاری سیاره و یا اتمسفر آن را دگرگون سازند.