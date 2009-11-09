به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "جن‌گیر" جدیدترین اثر کوروش نریمانی است که همچون آثار قبلی این نویسنده و کارگردان تئاتر دارای حال و هوایی کمدی است. در این اثر بازیگرانی چون سیامک صفری، ژاله صامتی، خسرو شهراز، فروغ قجابگلی،‌ معصومه کاظمی و هوتن شکیبا به ایفای نقش می‌پردازند. منوچهر شجاع طراحی صحنه و پانته‌آ حمیدخانی طراحی لباس نمایش "جن‌گیر" را برعهده دارند.



طبق برنامه اعلام شده نمایش "جن‌گیر" از دوشنبه 18 آبان‌‌ماه ساعت 19 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. نریمانی سال گذشته نمایش "هتل پلازا" نوشته نیل سایمون را با بازی سیامک صفری و فریده سپاه‌منصور در سالن سایه تئاتر شهر به صحنه برد. وی همچنین در مقام مشاور کارگردان در نمایش "رمولوس کبیر" نادر برهانی‌مرند حضور دارد.

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