  1. استانها
  2. تهران
۱۸ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

اجرای نمایش "مینای شهر خاموش" در حوزه هنری کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: مینای شهر خاموش ساخته امیرشهاب رضویان امروز در سالن اجتماعات حوزه هنری مرکز کرج نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مینای شهر خاموش ساخته امیرشهاب رضویان امروز دوشنبه 18 آبان ساعت 14 در سالن اجتماعات حوزه هنری مرکز کرج نمایش داده می‌شود.

در این فیلم عزت‌الله انتظامی، شهباز نوشیر، صابر ابر، مهران رجبی، رویا جاویدنیا و مریم مسیحیان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان مینای شهر خاموش آمده است: دکتر بهمن پارسا پس از 33 سال از آلمان به ایران برمی‌گردد. با یکی از دوستان قدیمی پدرش (پیرمردی به نام قناتی) و راننده بیمارستان، ‌بهرامی به زادگاهشان (بم) می‌روند.

دکتر پارسا در پی عشق گمشده‌اش مینا به بم می‌گردد و رابطه‌اش تدریجا با قناتی و بهرامی عمیق‌تر می‌شود.

تماشای این نمایش برای عموم علاقمندان در این نمایش  آزاد است و علاقمندان می توانند به حوزه هنری کرج مراجعه کنند. 

کد مطلب 979732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها