اجرای نمایش "مینای شهر خاموش" در حوزه هنری کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مینای شهر خاموش ساخته امیرشهاب رضویان امروز دوشنبه 18 آبان ساعت 14 در سالن اجتماعات حوزه هنری مرکز کرج نمایش داده می‌شود.

در این فیلم عزت‌الله انتظامی، شهباز نوشیر، صابر ابر، مهران رجبی، رویا جاویدنیا و مریم مسیحیان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان مینای شهر خاموش آمده است: دکتر بهمن پارسا پس از 33 سال از آلمان به ایران برمی‌گردد. با یکی از دوستان قدیمی پدرش (پیرمردی به نام قناتی) و راننده بیمارستان، ‌بهرامی به زادگاهشان (بم) می‌روند.

دکتر پارسا در پی عشق گمشده‌اش مینا به بم می‌گردد و رابطه‌اش تدریجا با قناتی و بهرامی عمیق‌تر می‌شود.

تماشای این نمایش برای عموم علاقمندان در این نمایش آزاد است و علاقمندان می توانند به حوزه هنری کرج مراجعه کنند.