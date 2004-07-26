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۵ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۱۰

در ششمين جلسه عصر ترجمه صورت مي گيرد :

تجليل از " رضا سيد حسيني "

خبرگزاري " مهر" - گروه فرهنگ و ادب : ششمين جلسه عصر ترجمه ، سه شنبه ، ششم مرداد براي بررسي ترجمه ها و گراميداشت نيم قرن تلاش فرهنگي رضا سيد حسيني - مترجم و مولف كتاب مكتب هاي ادبي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر  در اين جلسه گروهي از مترجمان ونويسندگان كشور ازجمله احمد سميعي ، مديا كاشيگر ، عمران صلاحي و همچنين شماري از علاقه مندان به ترجمه ها و آثار رضاسيد حسيني حضور دارند.

 در اين جلسه كه از ساعت 15/5  بعدازظهر روز سه شنبه ششم مرداد به همت ماهنامه آزما برگزار كننده جلسات عصرترجمه در سالن اجتماعات تعاوني مطبوعات برگزار مي شود. چند تن از نويسندگان و مترجمان در مورد ترجمه هاي رضا سيد حسيني و ويژگي هاي آثار او سخنراني خواهند كرد.

رضا سيد حسيني مترجم ، مولف  و پژوهشگر ادبي بر سابقه ونويسنده كتاب ارزشمند مكتب هاي ادبي ، از جمله مترجمان صاحب نامي است كه با ترجمه كتاب هايي چون طاعون اثر كامو ، ضد خاطرات آندره مالر و در دفاع از روشنفكران ژان پل سارتر و بيش از 40 اثر ادبي ديگر نقش تعيين كننده اي  را آشنا سازي علاقمندان با آثار ارزشمند ادبيات جهان داشته است.

وي در حال حاضر مسئوليت تدوين دائره المعارف بزرگ " فرهنگ آثار" را با همكاري گروهي از دوستان فرهيخته اش به عهده دارد، تاكنون پنج جلد آن منتشر شده و جلد ششم آن كه آخرين جلد به حساب مي آيد تا اواخر امسال منتشر مي شود.

کد مطلب 97976

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