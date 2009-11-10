ازدواج دانشجویی پایین ترین درصد طلاق را در کشور داراست

حجت الاسلام محمد کاظم جباریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بر اساس آمار رسمی ثبت احوال آمار طلاق در ازدواجهای دانشجویی1درصد است در حالیکه این آمار در بین سایر ازدواجهای ثبتی در تهران 24 درصد و در شهرستانها 14درصد است.

معاون نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: این اختلاف رقم بین طلاقها نشان دهنده این است که یک تفاوت معنادار بین ازدواجهای معمولی با ازدواجهای دانشجویی، که ساده و ارزان برگزار شده و بیشتر به آرامش فکری جوانان در سنین پایین و در دوران دانشجویی انجام می گیرد، وجود دارد.

حجت الاسلام جباریان هدف اصلی ازدواجهای دانشجویی را تشویق و ترغیب جوانان به ازدواجهای ساده و پایدار دانست واظهار داشت: زمانیکه با یک ازدواج دانشجویی کابوس مراسم پر خرج جشن ازدواج پایان می یابد، توقعات جوانان در یک سطح معقول قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: آبان ماه امسال دوازدهمین دوره برگزاری ازدواجهای دانشجویی کشوری است.

معاون نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی افزود: علت موفق بودن این ازدواجها این است که ما در طول سال کلاسها و کارگاههای آموزشی در ارتباط با آیین همسر داری را در دانشگاه ها و مدارس آموزش مهارتهای زندگی و ازدواج سالم، برگزار می کنیم.



