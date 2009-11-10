نیازمندان مستعد برای اشتغالزایی در غرب استان تهران شناسایی می شوند

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگجار مهر در کرج افزود: طرح شناسایی مددجویان مستعد تحت پوشش کمیته امداد جهت طرح های اشتغالزایی به منظور توانمند سازی محرومان در غرب استان تهران اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح با رویکرد توسعه مشاغل متناسب با توانایی ها و امکانات خانواده های نیازمند تحت پوشش نسبت به ایجاد مشاغل مختلف در گروههای کشاورزی، دامپروری، خدمات تولیدی، خدمات توزیع و صنایع دستی انجام می شود.

این مسئول بیان کرد: ایجاد اشتغال، قطع وابستگی به کمیته امداد و خودکفایی از اهداف اجرای این طرح است.

شیری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود به دنبال شناسایی مددجویان مستعد و دارای توان، وضعیت اشتغال مددجویان بیش از پیش بهبود یابد و استعدادهای آنها بیشتر شکوفا شود.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح دوره های مشاوره شغلی و دوره های کارآموزی برای مددجویان و فرزندانشان پس از استعدادیابی آنها از طریق کمیته امداد و معرفی به سازمان فنی و حرفه ای انجام می شود.

وی در خصوص وامهای خودکفایی نیز یادآور شد: این وامها برای انجام طرحهایی نظیر کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدمات و ... اعطا و پیش بینی می شود سطح اشتغال در غرب استان تهران را به نحو محسوسی ارتقا دهد.



