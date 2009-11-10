شرایط برای نمایش "تسویه حساب" فراهم است

محمد نیکبین به خبرنگار مهر گفت : پس از انتصاب مدیران جدید سینمایی بسیاری از فیلمها که مدتها به دلیل مشکلات متعدد موفق به کسب پروانه نمایش نشده بودند اجازه اکران دریافت کرده و به نمایش در آمدند. امیدواریم این امربا توجه و تلاش مسئولان همچنان ادامه یابد و با به نمایش درآمدن تمامی آثار سینمایی که علاوه بر صرف هزینه، تولید آنها با زحمت بسیاری همراه بوده رضایت سینماگران و آرامش خاطر آنها فراهم شود.
وی در خصوص اکران فیلم سینمایی "تسویه حساب" به کارگردانی تهمینه میلانی که مدتی است در نوبت اکران باقی مانده گفت: خوشبختانه "تسویه حساب" برای اکران با مشکل دریافت پروانه نمایش مواجه نیست و تنها به شرایط اجتماعی مناسب نیازمند است. با توجه به فضای حاکم بر فیلمهایی که هم اکنون در حال اکران هستند فکر میکنم زمان مناسب برای اکران " تسویه حساب" فرا رسیده و امیدوارم مسئولان پروانه نمایش این فیلم را که در قالب اجتماعی ساخته شده و به بیان مشکلات جامعه پرداخته صادر کنند.
نیکبین تاکید کرد: بیان معضلات جامعه به زبان تصویر و در قالب سینما موجب توجه مسئولان به این فیلمها و حل آنها میشود به همین دلیل سینماگران ما وظیفهای خطیر بر دوش دارند و تدبیر و درایت آنها موجب ارتقا سطوح مختلف اجتماعی میشود.
تهیهکننده فیلم سینمایی "واکنش پنجم" افزود: امیدوارم مدیران سینمایی که مسئولیت امور را در دست گرفتهاند و خود از اهالی سینما هستند به خوبی این موضوع را تشخیص داده و با نگاه واقع بینانه و تجربه خود در این عرصه به اکران فیلمهایی که مشکلات اجتماع را مطرح کردهاند کمک کنند.
نیکبین گفت: شاید در چگونگی بیان مشکلات با یکدیگرهم عقیده نباشیم اما نباید فراموش کنیم که که معضلات جامعه تا زمانی که مطرح نشود راه حلی را برایشان پیدا نمیشود. طرح مشکلات در نهایت به نفع جامعه است.
وی در پایان گفت: امیدوارم با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جامعه و افزایش درک و آگاهی مخاطبان مسئولان سینمایی به زودی پروانه نمایش فیلم سینمایی "تسویه حساب " را صادر کرده و شاهد نمایش این فیلم بر پرده سینما و موفقیت آن در جلب مخاطبان باشیم.
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