هزار و 100 هیئت مذهبی در چهارمحال و بختیاری فعال هستند

عبدالحمید صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: تعداد هیئتهای مذهبی جوانان در این استان آمار بالایی ندارند زیرا تامین هزینه های آن بر عهده مردم است.

وی افزود: تعداد هیئات مخصوص جوانان در استان چهارمحال و بختیاری 20 هیئت است و تلاش ما بر این سمت و سو است که جوانان پرچم اهل بیت را بیشتر از قشرهای دیگر در جامعه بر افراشته کنند.

صفوی با بیان اینکه فعالیت هیئتها مخصوص محرم و صفر نیست، بیان داشت: هیئتها باید در کل ایام سال فعال شوند و در طول سال برنامه هایی با اثرات بالا را در دستور کار خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی باید بر روی قشر جوان و نوجوان جامعه سرمایه گذاری کنند و این قشر جامعه را خط دهی کنند.

وی یادآور شد: در ایام محرم و صفر اولین نمایشگاه هیئات مذهبی در چهارمحال وبختیاری همزمان با 30 استان کشور برپا خواهد شد.