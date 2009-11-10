ایران جزو 10 کشور اول تولیدکننده توربین در جهان است

مصطفی روح افزا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر غیر از ایران کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، آمریکا، ژاپن، روسیه، هند، چین و انگلیس در زمینه تولید توربین فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: تلاشهای صورت گرفته باعث شده ایران بتواند همپای کشورهای یادشده در صنعت تولید توربین گاز و بخار فعالیت کند و حرف برای گفتن داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: همچنین ایران از نظر ظرفیت تولید توربین گازی و بخار نیز در جایگاه خوبی قرار دارد.

روح افزا از انتقال تکنولوژی به عنوان یک امر بسیار موثر در ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات توربین نام برد و عنوان کرد: در بسیاری از زمینه های تولید توربین موفق شده ایم انتقال تکنولوژی را به مرحه مطلوب برسانیم که این امر بسیار حائز اهمیت است.

معاون طرحهای نیروگاهی توگا خاطرنشان کرد: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به عنوان یکی از معدود شرکتهای تولید کننده توربینهای پرقدرت نیروگاهی، در تابستان 1378 تاسیس شد.

وی اضافه کرد: این شرکت در ابتدا فعالیت خود را با همکاری فنی و تکنولوژیک شرکت آنسالدو ایتالیا و سپس زیمنس آلمان به عنوان انتقال دهنده فناوری ساخت توربینهای گازی و بخار آغاز کرد.

ماموریت تعریف شده توگا ساخت انواع توربینهای گازی و بخار با توجه به نیازها است

روح افزا در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: ماموریت تعریف شده شرکت توگا، ساخت انواع توربینهای گازی و بخار با توجه به رشد سریع نیاز کشور به انرژی برق به ویژه در سالهای آتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات شرکت توگا شامل‌ توربینهای گازی مدل V94.2 با قدرت خروجی 159 مگاوات و توربینهای بخار مدل E با بازه ظرفیتی 130 تا 160 مگاوات است.

این مسئول بیان کرد: تا کنون چندین واحدهای توربین گازی و تجهیزات جانبی مربوطه (شامل سیستمهای ورود هوا، اگزوز، سیستمهای سوخت رسانی به محفظه احتراق و ...) تحویل کارفرما شده که بیشتر آنها در نیروگاههای کشور در حال بهره‌برداری هستند.

معاون طرحهای نیروگاهی توگا عنوان کرد: مجموعه امکانات تولیدی شرکت که به طور عمده شامل تجهیزات مدرن ماشین‌کاری سنگین و مونتاژ است، در دو کارخانه تولید توربینهای گازی و بخار به مساحت‌های 22 هزار و 19 هزار مترمربع مستقر شده‌اند.

روح افزا اظهار داشت: این کارخانه ها ظرفیت تولید سالانه 26 واحد توربین به مجموع ظرفیت چهار هزار و 200 مگاوات در سال را دارا هستند.

وی اضافه کرد: شرکت توگا در طی مدت کوتاهی که از شروع به کار آن میگذرد موفقیتهای ارزشمندی نیز در پیاده سازی سیستمهای نوین مدیریتی کسب کرده که از جمله آن میتوان به استقرار و کسب گواهی سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت صنعتی طبق استاندارد ایزو اشاره کرد.

روح افزا یادآور شد: استقرار سیستم SAP برای برنامه ریزی جامع منابع سازمانی، کسب گواهی نامه ها و تقدیرنامه های مختلف از سوی مراجع ذیربط و قرار گرفتن در فهرست یکصد شرکت برتر کشور از دیگر افتخارات این شرکت است.

این مسئول افزود: با توجه به مطالعات انجام گرفته بر روی تقاضای موجود در صنایع برق، نفت و گاز و سایر صنایع نیازمند انرژی، تولید توربینهای کوچکتر با کاربری صنعتی یا تولید انرژی الکتریکی (15 تا 40 مگاوات)، همچنین توربینهای سایز بزرگ گاز تا 270 مگاوات و توربینهای بخار با ظرفیت‌های 250 تا 300 مگاوات از مهمترین نیازها است.