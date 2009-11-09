میانگین سرانه فضای ورزشی استان کرمانشاه 52 سانتی متر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی گردانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه های در دست اقدام تا پایان سال 89 سرانه فضاهای ورزشی استان کرمانشاه به بیش از یک متر خواهد رسید.

گردانی با تشریح آمار مقایسه ای در خصوص سرانه فضای ورزشی در استان نسبت به سالهای گذشته گفت: نسبت به چهار سال گذشته از نظر سرانه فضاهای ورزشی 104 در صد رشد داشته ایم.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه حمایت از هیئتهای ورزشی و در اختیار گذاشتن امکانات را از اقدامات این اداره در چهار سال اخیر ذکر کرد و گفت: یکی از سیاستهای تربیت بدنی فعال کردن هیئتها و حمایت بیشتر از رشته هایی بوده است که قابلیت های بالاتری برای کسب عنوان و مدال در پیکارهای مهم داشته اند.

وی با اعلام اینکه هر کدام از رشته های ورزشی که بتوانند فعالیتهای بیشتری داشته باشند، اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص خواهد یافت، گفت: امیدواریم با توجه به شرایط ایجاد شده هیئتهای ورزشی گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بتوانند با تلاش خود جایگاه ورزش استان در بیش از پیش ارتقا دهند.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه، توسعه فضاهای ورزشی در چهار سال اخیر را تبلور عدالت در دولت نهم ذکر کرد و گفت: در دولت نهم به واسطه سیاستی که در سفرهای ریاست جمهوری و هیئت دولت به استانها وجود داشت بسیاری از دور افتاده ترین نقاط ایران صاحب فضاهای ورزشی مناسب شدند.

گردانی افزود:خوشبختانه در دور نخست سفر ریاست جمهوری به استان 29 سرسرای ورزشی برای استان ما مصوب شد که با تلاش شبانه روزی توانستیم تمامی این مصوبات را جامه عمل بپوشانیم و آنها در اختیار عزیزان ورزشکار قرار دهیم.

مدیر کل تربیت بدنی استان اظهار داشت:هم اکنون درشش شهرستان استان سرانه فضاهای ورزشی بیش از یک متر است.

وی افزود: در سایر شهرستانها نیزبا بهره برداری از پروژه های در دست اقدام نیز تا پایان سال 89 سرانه به بیش از یک متر مربع خواهد رسید.

گردانی تصریح کرد: تمامی این اقدامات با هدف رشد و تعالی ورزش استان صورت گرفته است و امیدواریم هیئتهای ورزشی و ورزشکاران عزیز قدر این فرصتها را بدانند و با تلاش بیشتر در میادین مختلف به عنوان سفیران ورزش استان ظاهر شوند.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه در ادامه احداث مکان اختصاصی برای تمامی هیئتهای ورزشی را از سیاستهای این اداره کل عنوان و اظهار داشت: در حال حاضر اکثر هیئتهای ورزشی دارای مکانهای اختصاصی هستند و برای تعدادی دیگر چون هندبال، تکواندو، بوکس و....نیز در حال احداث مکان اختصاصی هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این راستا هیئت تنیس استان نیز پس از 30 سال قرار است صاحب یک زمین سرپوشیده اختصاصی شود،که هم اکنون در مجموعه ورزشی آزادی در حال احداث می باشد و قرار است که دو زمین از چهار زمین تنیس موجود در مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه مسقف شود تا از این به بعد تنیس بازان در طول سال و در چهار فصل سال امکان تمرین و آمادگی برای حضوری قدرتمند در مسابقات را داشته باشند.

گردانی در ادامه نبود اسپانسر را یکی از مشکلات عمده ورزش استان اعلام و خاطر نشان کرد: متاسفانه با منابع موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای تمامی هیئتها برای شرکت در لیگ نیستیم و اخیرا طی نشستی با استاندار کرمانشاه پیرامون این مسئله بحث شد و مقرر گردید صاحبان صنایع و کارخانجات استان که شرایط خوبی دارند برای حضور در عرصه ورزش تشویق شوند.

مدیر کل تربیت بدنی کرمانشاه خاطر نشان کرد: امیدواریم با حمایت استاندار کرمانشاه و سایر مسئولان استان، خیرین و علاقمندان به ورزش بخشی از مشکلات ورزش استان را برطرف کنیم.