10 خوابگاه دانشجویی در کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمود ملاباشی ظهر دوشنبه در حاشیه بهره برداری از پروژه های دانشگاه سمنان در جمع خبرنگاران از بهره برداری 10 خوابگاه دانشجویی در دانشگاه های کشور در مهرماه سال جاری تاکنون خبر داد.

به گفته وی، این تعداد خوابگاه ها از محل اعتبارات هزار میلیارد ریالی دولت برای ایجاد 63 خوابگاه در 56 دانشگاه کشور ساخته شده است.

وی بیان کرد: این تعداد خوابگاه های به بهره برداری رسیده در دانشگاه های کشور علاوه بر 15 خوابگاهی است که هر ساله در کشور ایجاد می شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور تصریح کرد: در حال حاضر 203 هزار نفر دانشجو در خوابگاه های دانشگاه های کشور ساکن هستند و این غیر از خوابگاه هایی است که از اول مهرماه تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته است.