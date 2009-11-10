دیابتی‌ ها هندوانه ابوجهل بخورند

دکتر علیرضا رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به اینکه طرح تحقیقاتی استفاده از هندوانه ابوجهل برای درمان بیماران دیابتی در تابستان امسال و در شهر بوشهر آغاز شده است، گفت: نتایج این طرح تحقیقاتی که بر روی تعدادی از بیماران دیابتی بوشهری انجام شد نشان می ‌دهد که مصرف این میوه در مقدار 300 میلی‌ گرم در روز و در قطعه های 100 میلی‌ گرمی قبل از صبحانه، ناهار و شام به مدت 6 هفته توانسته است، میزان قند، تری گلیسیرید و کلسترول را در خون افراد دیابتی نوع 2 به مقدار معنی داری کاهش دهد.

وی افزود: ‌مصرف این گیاه همزمان با داروهای ضدقند بوده و نتیجه این طرح به ما نشان می‌دهد که مصرف این مقدار گیاه هندوانه ابوجهل در کوتاه مدت نتایج مطلوبی داشته است ولی در مور آثار درازمدت آن هنوز نمی‌ توان قضاوت کرد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: استفاده از این میوه باید کاملاً با رعایت اصول بهداشتی و در روزهای منظم باشد و کسانی که دارای ناراحتی‌ های کلیه و کبدی هستند به هیچ ‌وجه نباید از این میوه استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه مصرف این گیاه فقط برای بیماران دیابتی نوع 2 توصیه می‌ شود، افزود: بیماران دیابتی نوع 2 بیمارانی هستند که دچار اختلال در ترشح انسولین در لوزالمعده نیستند و به خاطر افزایش وزن و عدم تحرک، بدنشان نسبت به انسولین مقاوم شده که البته زمینه ‌های ژنتیکی هم در این افراد بی ‌تأثیر نیست.

رهبر گفت: اگر این افراد مورد رژیم قرار بگیرند و فعالیت بدنی ‌شان بالا رود به حالت عادی بازمی‌ گردند.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات بر روی سایر گیاهان دارویی بومی استان که آثار درمانی از خود نشان داده‌ اند از جمله برنامه‌ های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در آینده می ‌باشد .

هندوانه ابوجهل یا همان خیارگرگو شبیه هندوانه و به اندازه یک سیب است.