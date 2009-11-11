قهرمانان دو سرعتی پاشنه آشیل کوتاهتر و انگشتان بلندتری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه ایالت پنسیلوانیا دریافتند که در دو 100 متر فاصله رسیدن به مدال طلا تنها چند میلیمتر بوده و برابر با اندازه پاشنه آشیل است.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که طول پاشنه آشیل یک دونده سرعتی معمولی کمتر از طول پاشنه یک قهرمان جام جهانی دو سرعت است. اندازه های مختلف پاشنه پا با انقباض متفاوت عضلات ساق پا ارتباط دارند.

این محققان با کمک تکنیک تصویربرداری مافوق صوت و با تمرکز بر روی ساختار و مکانیک قوزک پا توانستند طول پاشنه را اندازه گیری کنند و نشان دهند که طول پاشنه قهرمانان جهانی 25 درصد کوتاهتر از پاشنه آشیل دونده های معمولی دو سرعت است.

براساس گزارش دیسکاوری نیوز، این دانشمندان نشان دادند که عضلات ساق پا که آهسته تر منقبض می شوند نیروی بیشتری تولید می کنند. همچنین با استفاده از یک مدل ریاضی از بدن یک قهرمان دو سرعت کشف کردند که انگشتان پای این قهرمانان به طور متوسط یک سانتیمتر بلندتر از دوندگان معمولی مسابقات هفتگی است.

طول بیشتر انگشتان به دونده کمک می کند که مدت زمان تماس پا با سطح زمین طولانی تر شده و شتاب بیشتری به حرکت داده شود.