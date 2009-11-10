مطالبات فرهنگی مردم کرج به سطح مطلوب نرسیده است

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مطالبات فرهنگی در میان شهروندان کلانشهرها باید افزایش مطلوبی داشته باشد اما این امر در مورد کلانشهر کرج هنوز هم به طور کامل محقق نشده است.

وی ادامه داد: لازم است مطالبات فرهنگی شهروندان به میزان مطلوب برسد و آنها از حقوق شهری خود به بهترین نحو و کاملترین شکل مطلع باشند.

این مسئول بیان کرد: اگر شهروندان از حقوق شهری خود به طور کامل مطلع باشند، خدمات فرهنگی را در سطح بسیار بالا از مسئولان ذیربط می خواهند و می توانند انتقادات خود در این زمینه را به گوش این مسئولان برسانند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که شهروندان به خودی خود از مسئولان، خدمات فرهنگی با کیفیت بالا و مطلوب را بخواهند و اگر در این زمینه شهروندان احساس مسئولیت نکنند، مطالبات فرهنگی به سطح و کیفیت لازم نخواهد رسید.

امیدیان خاطرنشان کرد: مسئولان ذیربط در کلانشهر کرج وظیفه بسیار مهمی در ارتقای سطح مطالبات یادشده دارند و باید در این زمینه همه تلاش خود را به کار گیرند.

وی اضافه کرد: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از سوی مسئولان می تواند نقش بسیار قابل توجهی در ارتقای سطح مطالبات داشته باشد و اشراف شهروندان به حقوق شهروندی را افزایش دهد.

اجرای طرح شهرداران مدرسه در شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان تاثیر فراوانی دارد

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان گفت: اجرای طرح شهرداران مدرسه در شکوفا کردن استعدادهای دانش‌آموزان تاثیر فراوانی دارد.

امیدیان ادامه داد: مشارکت دادن دانش‌آموزان در امور شهری می‌تواند استعدادهای آنها را شکوفا و این افراد را با مسئولیتهای مختلف شهری آشنا کند.

وی بیان کرد: این امر تاثیر فراوانی در اجتماعی شدن دانش آموزان دارد و آنها را برای زندگی آینده آماده می کند.

این مسئول اظهار داشت: البته اجرای بهتر و بهینه این طرح نیازمند کارشناسی بیشتر و مطالعات دقیقتر است و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

امیدیان خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح اهداف کوتاه، متوسط و بلند‌مدتی دنبال می کنیم که مهمترین آنها مشارکت دادن شهروندان از سنین نوجوانی در امور شهری است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج اضافه کرد: سازماندهی و استفاده مطلوب از حداکثر توانایی‌ها و ظرفیت دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها و حل مشکلات و توسعه فرهنگ خردگرایی بین دانش‌آموزان از دیگر اهداف طرح یادشده است.

وی یادآور شد: به دنبال اجرای طرح شهردار مدرسه در مدارس، زمینه لازم برای حضور موثر دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم می‌شود و به تبع این امر فعالیتهای مثبت اجتماعی در شهرستان کرج نیز رشد خواهد یافت.

امیدیان افزود: دانش‌آموزان از طریق طرح شهردار مدرسه از نزدیک با نحوه اداره امور شهر، وظایف و حقوق شهروندی آشنا شوند.