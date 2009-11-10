رفسنجان با کمبود فضای ورزشی مواجه است

علی رویگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: عدم وجود فضای کافی برای ورزشکاران و فضاهای نامناسب ورزشی از جمله مشکلات ورزشکاران رفسنجان است.

وی عنوان کرد: در این زمینه سعی کرده ایم با ساخت فضاهای ورزشی جدید، بازسازی و ترمیم فضاهای کنونی در رفع مسائل و مشکلات ورزشکاران شهرستان گام برداریم.

رویگر افزود: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی برای هر شهروند رفسنجانی 42 سانتیمتر است که به نسبت استان از وضعیت مناسبی برخوردار هستیم.

رئیس اداره تربیت بدنی رفسنجان تصریح کرد: با تامین اعتبار شدن چند سالن ورزشی، کار ساخت این سالنهای دو هزار نفره به زودی آغاز می شود.

رویگر ادامه داد: ساخت استخر سرپوشیده و احداث دومین چمن مصنوعی در مرکز شهرستان از جمله اقداماتی است که در آینده صورت خواهد گر فت.

وی با بیان اینکه باید مشارکت خیرین در احداث اماکن ورزشی بیشتر شود، تاکید کرد: در این رابطه رسانه های محلی باید فرهنگسازی بیشتری انجام دهند تا خیرین در این کار مهم و پراهمیت مشارکت بیشتری داشته باشند هر چند که تاکنون در چندین طرح آنها مشارکت داشته اند.

رئیس اداره تربیت بدنی رفسنجان با اشاره به برگزاری اولین دوره المپیاد ورزشی طلای سبز در رفسنجان تصریح کرد: این المپیاد که با استقبال بی نظیر ورزشکاران رفسنجانی روبرو شد ظرفیتها و پتانسیلهای ورزشکاران شهرستان و همچنین توانمندیهای هیئتهای ورزشی رفسنجان را در عمل نشان داد و آنها در این رویداد بزرگ ورزشی در بوته آزمایش قرار گرفتند.

رویگر اضافه کرد: هم اکنون 15 هزار نفر در رفسنجان به طور حرفه ای در ورزش و رشته های مختلف فعالیت می کنند که این آمار روز به روز افزایش می یابد.