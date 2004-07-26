محدوديت هاي گروهك منافقين در عراق لغو مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الشرق الاوسط در شماره امروز دوشنبه خود آورده است: منابع خبري گروهك منافقين اعلام كردند عناصر اين گروهك كه در حال حاضر در پادگان اشرف درعراق به سر مي برند، براساس بند چهارم كنوانسيون ژنو ، "شهروندان برخوردار از حمايت" محسوب مي شوند و لذا محدوديتها و نظارت برآنها برداشته مي شود اما نظارت بر پادگان اشرف كه محل استقرارعناصر منافقين است از وظايف نيروهاي آمريكايي به شمار مي رود.

نيروهاي چند مليتي عراق به فرماندهي آمريكا در چند روز گذشته با ارسال نامه اي به گروهك منافقين، اعلام كردند براساس معاهده چهارم ژنو از آنها حمايت خواهند كرد.

اين روزنامه همچنين آورده است كه كشورهاي اروپايي با بيم از تهديد روابط خود با ايران، از پذيرفتن عناصر اين گروهك منصرف شده اند.

اين در حالي است كه مقامات آمريكايي تاكنون بارها بر لزوم مبارزه با تروريسم تاكيد كرده و از كشورهاي مختلف خواستار مشاركت در مبارزه جهاني با تروريسم شده اند.