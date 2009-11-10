200 هزار تن محصول کشاورزی و دامی در گیلان خریداری شد

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان محصولات کشاورزی بصورت تضمینی و توافقی از تولید کنندگان گیلانی خریداری شده است.

وی همچنین خریدهای تضمینی ر ا شامل 155 هزار و 740 تن برگ سبز چای و حدود 9 هزار تن چای خشک، 541 تن محصول جو و کلزا به ارزش کل 578 میلیارد و 919 میلیون و 736 هزار و 333 ریال عنوان کرد و اظهار داشت: از این مقدار 73 میلیارد و 800 میلیون ریال بهای چای خشک خریداری شده در قبال بخشی از مطالبات دولت از کارخانه های چایسازی بوده است.

رئیس تعاون روستائی گیلان افزود : خرید توافقی نیز به مقدار 34 هزار و 575 تن شامل یک هزار و 662 تن محصول برنج، چای، زیتون و هندوانه و 32 هزار و 912 تن مواد پروتئینی مانند شیر، گوشت قرمز ومرغ بوده است که ارزش این محصولات نیز 31 میلیارد و 399 میلیون و 900 هزار ریال است.

وی در مورد مطالبات چایکاران گیلانی نیز گفت: از مجموع 503 میلیارد و 162 میلیون و 584 هزار ریال بهای برگ سبز خریداری شده مبلغ 450 میلیارد ریال آن به حساب چایکاران واریز و بقیه نیز بزودی پرداخت می شود.



فیض پور در ادامه چای خشک تولید شده را مقدار 34 هزار و600 تن اعلام کرد و بیان داشت: از آغاز برداشت برگ سبز چای در اردیبهشت ماه امسال 135 کارخانه چایسازی برای تحویل برگ سبز چای با این سازمان قرارداد منعقد کردند که در حال حاضر به دلیل مراحل پایانی چین سوم و کاهش تولید 35 کارخانه فعال است.