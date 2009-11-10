پرنیان به یاد مشکاتیان می نوازند

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، این کنسرت روزهای 21 و 22 آبان ماه جاری در سالن "وارش" مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار می شود.

در این کنسرت موسیقی امیرامیری (سنتور) عباس ادراکی (کمانچه)، آرمین امیری (تار)، حمید سماعی (تار)، یاسر قلی زاده (نی )، سروش شجاع طلب (کمانچه آکتور)، آرین قلی پور (تنبک)، میلاد مدبری (بم تار) و محمد سنگی (دف) به سرپرستی امیرامیری به اجرای موسیقی می پردازند.

این کنسرت در دو قسمت سه گاه و شور با اجرای قطعات وطن من، مرا عشق، خزان و ... ساخته شده توسط استاد مشکاتیان اجرا می شود.