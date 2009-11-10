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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

پرنیان به یاد مشکاتیان می نوازند

پرنیان به یاد مشکاتیان می نوازند

رشت - خبرگزاری مهر: اعضای گروه موسیقی پرنیان به مناسبت چهلمین روز در گذشت استاد مشکاتیان دو روز در رشت به اجرای کنسرت موسیقی می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، این کنسرت روزهای 21 و 22 آبان ماه جاری در سالن "وارش" مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار می شود.

در این کنسرت موسیقی امیرامیری (سنتور) عباس ادراکی (کمانچه)، آرمین امیری (تار)، حمید سماعی (تار)، یاسر قلی زاده (نی )، سروش شجاع طلب (کمانچه آکتور)، آرین قلی پور (تنبک)، میلاد مدبری (بم تار) و محمد سنگی (دف) به سرپرستی امیرامیری به اجرای موسیقی می پردازند.

این کنسرت در دو قسمت سه گاه و شور با اجرای قطعات وطن من، مرا عشق، خزان و ... ساخته شده توسط استاد مشکاتیان اجرا می شود.
کد مطلب 979978

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