روشنایی نور اتاق در سحرخیزی افراد تاثیر گذار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، محققان با تحقیق بر نحوه و میزان تابش نور در اتاق 10 هزار مرد و زن در گروه‌های سنی مختلف دریافته‌اند که تابش نور زمینه‌ساز سحرخیزی است.

نتایج تحقیق مشخص کرده اگر در حین خواب افراد در نیمه‌شب کمی نور مصنوعی مانند روشنایی نور آفتاب از گوشه پرده پنجره تابیده شود، بیش از 76 درصد افرادی که در خواب عمیقی هستند یک ساعت زودتر بیدار می‌شوند.

محققان ژاپنی در نظر دارند این تحقیق را برای گروهی از کارمندان که در یک ماه بیش از سه ساعت تاخیر دارند، اختصاص دهند تا از میزان خسارت‌های خواب‌آلودگی و خواب‌ماندن کارمندان و مدیران ارشد به شرکت‌های بزرگ اقتصادی بکاهند.