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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۵

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روشنایی نور اتاق در سحرخیزی افراد تاثیر گذار است

پژوهشگران ژاپنی اعلام کرده‌اند تاریکی و روشنایی نور اتاق بر سحرخیزی افراد تاثیرگذار است و می‌تواند به شکل نامحسوس و بدون ایجاد اختلال میزان خواب را تنظیم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، محققان با تحقیق بر نحوه و میزان تابش نور در اتاق 10 هزار مرد و زن در گروه‌های سنی مختلف دریافته‌اند که تابش نور زمینه‌ساز سحرخیزی است.

نتایج تحقیق مشخص کرده اگر در حین خواب افراد در نیمه‌شب کمی نور مصنوعی مانند روشنایی نور آفتاب از گوشه پرده پنجره تابیده شود، بیش از 76 درصد افرادی که در خواب عمیقی هستند یک ساعت زودتر بیدار می‌شوند.

محققان ژاپنی در نظر دارند این تحقیق را برای گروهی از کارمندان که در یک ماه بیش از سه ساعت تاخیر دارند، اختصاص دهند تا از میزان خسارت‌های خواب‌آلودگی و خواب‌ماندن کارمندان و مدیران ارشد به شرکت‌های بزرگ اقتصادی بکاهند.

کد مطلب 980041

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