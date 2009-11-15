با اجرای طرح یارانه ها واگذاری مدارس به بخش خصوصی غیر ممکن می شود

دکتر سید حسن الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در آموزش و پرورش را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: این طرح، اثرات مثبت و منفی فراوانی را بر نظام آموزشی دارد که باید تمام آنها را ارزیابی و در نهایت آنچه که به نفع آموزش و پرورش است را اجرا کرد.

تاثیرات مثبت هدفمند کردن یارانه ها

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان و نماینده مجلس در دور سوم با اشاره به تاثیرات مثبت هدفمند کردن یارانه ها بر آموزش و پرورش گفت: اجرای این طرح برای آموزش و پرورش یک رخداد مبارک آموزشی است که موجب واقع نگری دانش آموزان و درک واقعی آنها از زندگی می شود که به نظر من بسیار سازنده و با اهیمت است.

معاون اسبق حقوقی و مشاور ارشد وزیر آموزش و پرورش در بیان اهمیت اجرای این طرح گفت: با اجرای این طرح، دانش آموز با تلخیها و شیرینیهای زندگی واقعی آشنا شود و هزینه فایده هرچیز به صورت واقعی را درک خواهند کرد. با عدد و رقم و کمیت آشنا شده و از وهمیات و ایده آلهای غیر قابل تحقق فاصله می گیرند.

این مدرس دانشگاه افزایش خلاقیت در فضای باز اقتصادی را یکی دیگر از مزیتهای طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست و افزود: در این صورت، رقابتها مغلوب دانش آموز می شود و آموزش و پرورش کارآمدتر خواهد شد. چرا که تجربه در کشورهای با سیستم باز اقتصادی که از یارانه استفاده نمی کنند نشان داده که آموزش و پرورش در آنجا موفقتر است.

دکتر الحسینی تاکید دارد: مزایای مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها به شرط اجرای صحیح و حساب شده، پدید می آید در غیر این صورت تاثیرات منفی بالایی را بدنبال خواهد داشت.

تاثیرات منفی هدفمند کردن یارانه ها

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان و نماینده مجلس در دور سوم در ادامه این گفتگو به نکات منفی هدفمند کردن یارانه در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: هزینه حمل و نقل و سرویس مدرسه، کتب درسی و لوازم التحریر، حقوق معلمان، هزینه های جاری مدرسه همچون پول آب، برق گاز و تلفن، هزینه تعمیر و نگهداری و بخصوص اجاره بهای مدارس افزایش چشمگیری خواهند داشت که به تبع هزینه تمام شده بابت سرانه تحصیلی هر دانش آموز را افزایش خواهد داد.

معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش دو راه حل برای مشکلات بالا به دولت ارائه داد و اظهار کرد: دولتمردان یا باید مسئولیت بیشتری را در برابر آموزش و پرورش بر عهده گرفته و اعتبار بیشتری را به آن اختصاص دهند و یا بر کیفیت پایین آموزشی رضایت دهند و فرار از تحصیل شکل گیرد.

دکتر الحسینی افزود: به هرحال این دو سناریو روبروی دولت است که اگر راه دوم را در پیش گیرد فرار از تحصیل که هم اکنون در افراد واجب التعلیم بیش از 4 میلیون است، به شدت افزایش می یابد و سطح سواد در کشور پایین می آید و این به نفع رشد و توسعه کشور نیست.

ایجاد موانع در روند واگذاری مدارس به بخش غیردولتی

از سویی دیگر چون هزینه سبد خانوارها به صورت طبیعی افزایش می یابد لذا خانواده ها نمی توانند از مدارس هئیت امنایی و غیردولتی استقبال کنند و این نوع مدارس به مدارس خاص برای طبق خاص تبدیل می شود و بی عدالتی را بیشتر می کند دکتر حسن الحسینی

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان و نماینده مجلس در دور سوم در پاسخ به این سئوال که آیا با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، آموزش و پرورش می تواند اهداف خود را در زمینه واگذاری مدارس به بخش هئیت امنایی و غیردولتی دنبال کند ، گفت: جواب من به این سئوال مثبت است. روند واگذاری مدارس با مشکل جدی روبرو خواهد شد و مدیران مدارس تن به هزینه های جاری سنگین نخواهند داد و این مدارس رشد نمی کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: از سویی دیگر چون هزینه سبد خانوارها به صورت طبیعی افزایش می یابد لذا خانواده ها نمی توانند از مدارس هئیت امنایی و غیردولتی استقبال کنند و این نوع مدارس به مدارس خاص برای طبق خاص تبدیل می شود و بی عدالتی را بیشتر می کند.

دکتر الحسینی با تاکید بر اینکه دولت مسئولیت بیشتری در برابر آموزش دارد تا فرصتهای برابر آموزشی و تربیتی را فراهم کند، گفت: اگر این مهم صورت نگیرد بخش آموزش را با مشکل روبرو می کند.

دولت باید به معلمان انگیزه دهد

همچنین باید معلمان از انگیزه کافی برخوردار شوند تا بتوانند در سیستم بعدی کیفیت را تضمین کنند چون کلید طلایی کیفیت در دست معلمان آموزش و پرورش است که اگر انگیزه نداشته باشند، سایرهزینه ها کارساز نخواهد بود دکتر حسن الحسینی

معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش درباره سرانه مدارس و مشکلاتی که در نحوه و زمان پرداخت آن وجود دارد، افزود: معتقدم که دولت با کوچک سازی خود، باید مسئولیتهای بیشتری را طبق اصل سی ام و سوم قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش نشان دهد.

دکتر الحسینی با بیان اینکه دولت باید آموزش رایگان را مطابق با قانون اساسی پیگیری و در این عرصه با ارائه آموزشهای نیمه حضوری و از راه دور تنوع ایجاد کند، اظهار کرد: همچنین باید معلمان از انگیزه کافی برخوردار شوند تا بتوانند در سیستم بعدی کیفیت را تضمین کنند چون کلید طلایی کیفیت در دست معلمان آموزش و پرورش است که اگر انگیزه نداشته باشند، سایرهزینه ها کارساز نخواهد بود.

تورم مالی و روانی این طرح در جامعه بالاست

دکتر الحسینی درباره فرهنگسازی چگونگی هزینه کرد یارانه ها به فرهنگیان که همواره تورم با افزایش حقوق از ناحیه آنها بر جامعه وارد می شود، گفت: فرهنگ سازی در این خصوص به عهده یک وزارتخانه نیست و رسانه های جامعه باید به طور کلی فعالیت کنند و اگر قرار است این جراحی بزرگ اتفاق افتد باید فرهنگ سازی شود.

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان و نماینده مجلس در دور سوم در پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم هم اکنون زمینه اجرایی لازم برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد چون پایه های لازم هنوز ایجاد نشده و به مردم آموزش داده نشده که موجب تورم واقعی و روانی بسیار بالا در جامعه خواهد شد.