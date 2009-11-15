بلاتکلیفی 1450نفر از کارکنان وزارت دارایی برای خانه دار شدن

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ساخت مسکن کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی از سه سال پیش در منطقه ولنجک تهران و در زمینی به مساحت 183 هزار متر مربع آغاز شد و به هزارو 450 نفری که عضو این پروژه شده بودند اطمینان داده شد که این طرح تا پنج سال به نتیجه برسد اما به گفته اعضای این پروژه هنوز اقدامی در این زمین انجام نشده است.

مدیر عامل تعاونی مسکن وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره علت تاخیر در اجرای این پروژه به خبرنگار مهر گفت: در سال 85 قطعه زمینی به مساحت 183 هزار متر مربع و به مبلغ 34 میلیارد و 470 میلیون تومان از سوی تعاونی مسکن وزارتخانه خریداری شد و هزار و 450 نفر عضو این پروژه شدند.

به گفته حبیب خدادادی ، هر کدام از اعضای این پروژه از یک میلیون تا 20 میلیون در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند و جمعا 22 میلیارد تومان سرمایه جمع آوری شد که 20 میلیارد تومان آن صرف خرید زمین مورد نیاز این پروژه شد.

مدیر عامل تعاونی مسکن وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: زمانی که به دنبال اخذ مجوزهای شهرداری برای ساخت و ساز در این زمین بودیم متوجه شدیم این پروژه 13 مدعی دارد که در نهایت مشخص شد ادعاهای مطرح شده بی اساس است.

این مقام مسئول در تعاونی مسکن وزارت دارایی به رای قطعی که خردادماه امسال در ارتباط با این پرونده صادر شد اشاره کرد و گفت: اختلافات در خصوص ارگانهایی که مدعی این زمین بودند با مالک زمین در مراجع قضائی بررسی و در نهایت در 24 خرداد ماه امسال رای قطعی در دیوانعالی کشور صادر شد و مشخص شد ادعاهای مطرح بی اساس بوده است.

مدیرعامل تعاونی مسکن وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با کمک شهرداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتوانیم به سرعت مجوز ساخت را دریافت و نسبت به ساخت اقدام کنیم.

خدادادی خاطرنشان کرد: پروژه های وسیع زمان بر است و اعضای پروژه تحمل کنند اما نمی توانیم زمان معین و مشخصی را برای آغاز ساخت و واگذاریهای اعلام کنیم.