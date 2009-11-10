به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم این کتاب که حسن ذوالفقاری آن را تالیف کرده و در دو جلد به چاپ رسیده بود به زودی عرضه می‌شود.

انتشارات معین برای ویراست دوم "فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی" 1650 نسخه سفارش داده است.

این کتاب حاوی 100 هزار مثل از تمام شهرستانها، اقوام ایرانی و کشورهای فارسی زبان است و نمایه کلیدواژه‌ها و ‌موضوعات در پایان جلد دوم، امکان دسترسی سریع و آسان به این مثلها را فراهم کرده است.

امثال این فرهنگ اعم از اشعار مثل ‌شده و مستخرج از متون ادبی و تاریخی و مثلهای رایج در میان فارسی‌زبانان، مستند و با ذکر ماخذ دقیق آنهاست. واژه‌نامه انتهای این فرهنگ هم شامل 5000 واژه گویشی به همراه معنی آنها و راهنمای فهم دقیق امثال است.

دوره دوجلدی کتاب 2509 صفحه‌ای "فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی" تا اواخر ماه جاری به بازار کتاب عرضه می‌شود.

