  1. هنر
  2. سایر
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

اختصاصی مهر /

"فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی" یکماهه به چاپ دوم رسید

"فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی" یکماهه به چاپ دوم رسید

تمامی 1100 نسخه کتاب "فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی" در کمتر از یکماه به فروش رفت و این اثر حجیم مجدداً به زیر چاپ رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم این کتاب که حسن ذوالفقاری آن را تالیف کرده و در دو جلد به چاپ رسیده بود به زودی عرضه می‌شود.

انتشارات معین برای ویراست دوم "فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی" 1650 نسخه سفارش داده است.

این کتاب حاوی 100 هزار مثل از تمام شهرستانها، اقوام ایرانی و کشورهای فارسی زبان است و نمایه کلیدواژه‌ها و ‌موضوعات در پایان جلد دوم، امکان دسترسی سریع و آسان به این مثلها را فراهم کرده است.

امثال این فرهنگ اعم از اشعار مثل ‌شده و مستخرج از متون ادبی و تاریخی و مثلهای رایج در میان فارسی‌زبانان، مستند و با ذکر ماخذ دقیق آنهاست. واژه‌نامه انتهای این فرهنگ هم شامل 5000 واژه گویشی به همراه معنی آنها و راهنمای فهم دقیق امثال است.

دوره دوجلدی کتاب 2509 صفحه‌ای "فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی" تا اواخر ماه جاری به بازار کتاب عرضه می‌شود.  

کد مطلب 980052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها