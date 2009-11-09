رئیس ستاد مشترک ارتش هند با اشکنازی در تل آویو دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتد پرس اینترنشنال، "دیباک کاپور" که شب گذشته در تل آویو با "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با هدف توسعه روابط امنیتی دوجانبه دیدار کرد.

بنابراین گزارش دیدار ستاد مشترک ارتش هند از سرزمین های اشغالی 4 روز به طول می انجامد و طی این چند روز علاوه بر گسترش همکاری های امنیتی، در زمینه موضوعات استراتژیک تبادل اطلاعات صورت می گیرد.

بر این اساس دیباک کاپور از منطقه ای موسوم به فرماندهی جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.

همچنین دیدارهایی میان هیات عالی وزارت دفاع هند و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی طی این روزها برگزار می شود. تاکنون به جزئیات بیشتری از اهداف اصلی این دیدار منتشر نشده است.