زلزله چهره ساخت و سازهای غیراصولی بندرعباس را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، وقوع پدیده های الهی در سراسر جهان حکمتی دارد و زلزله بامداد چهارشنبه در بندرعباس میزان دقت مسئولان را در ساخت و سازهای این شهر محکی جدی زد و نشان داد که به رغم قرار داشتن بندرعباس روی گسل زلزله، متاسفانه این نکته از نگاه بسیاری از متولیان ساخت و ساز در بندرعباس دور مانده است.

در زلزله هفته گذشته بخش زیادی از واحدهای مسکونی نوساز شهرک اندیشه در این شهر دچار تخریب و خسارت شد و در این راستا شهروندان خسارت دیده انتظار دارند علاوه بر برخورد قانون با خاطیان اینگونه ساخت و سازهای غیر اصولی، تدابیر خاصی نیز از سوی مسئولان برای جبران خسارت و بازسازی منازلی که در اثر زلزله آسیب دیده اند، همتی جدی داشته باشند.

در قسمت شمالی بلوار امام حسین شهر بندرعباس، منازل مسکونی مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به شهرک اندیشه اشاره کرد. این شهرک با 700 واحد مسکونی در قالب 350 بلوک دو واحدی توسط تعاونی فرهنگیان احداث شده است.

این شهرک در مراحل ساخت دچار تغییر و تحولات فراوانی شد به نحوی که زمین در نظر گرفته شده برای احداث این شهرک در نقطه ای دیگر از بلوار امام حسین واقع شده بود که بنا به دلایلی این زمین به اداره دیگر واگذار می شود و محدوده ای دیگر برای احداث شهرک اندیشه انتخاب می شود که بنا به گفته کارشناسان شهرداری این زمین دارای مشکلات بسیاری از جمله لایه لایه بودن خاک و نامناسب بودن زمین بوده است.

بنا به گفته ساکنین این شهرک، در زمان ثبت نام از اعضا در سال 76، مبلغ پنج میلیون تومان به صورت نقدی از متقاضیان دریافت شد و مبلغ سه میلیون تومان نیز در قالب وام به متقاضیان تعلق گرفت و زمان تحویل منازل نیز سال 80 عنوان شد که البته این وعده با یکسال تاخیر محقق شد و این منازل به صورت نیمه کاره به متقاضیان تحویل داده شد تا ساکنین به خاطر این تاخیر و تورم 12 میلیون تومان دیگر جهت تکمیل کامل واحدهای خود پرداخت کنند.

نکته حائز اهمیت در این بین این است که پس از تحویل منازل به فرهنگیان به دلیل عدم صدور مجوز پایان ساخت از سوی شهرداری، وام تعلق گرفته شده به این افراد قسط بندی نمی شود و پس از گذشت چندین سال از این ماجرا، ساکنین مجبور هستند به جای مبلغ سه میلیون تومان، به دلیل عدم قسط بندی و دیرکرد مبلغی حدود 12 میلیون تومان را به بانک عامل بپردازند که این نکته نیز جای تعجب و شگفتی دارد اما نکته اساسی در ساخت این واحدها عدم توجه به ساخت اصولی است به نحوی که زلزله 4.9 ریشتری در بندرعباس توانست بخشی از این واحدها را تخریب یا دچار خسارت کند.

زلزله چهره پنهان ساخت و ساز غیر اصولی در شهر بندرعباس را آشکار کرد

ساخت غیراصولی و نبود زمین لازم برای ساخت و ساز، دلیل محکمی بود که شهرداری برای جلوگیری از بروز حادثه از صدور مجوز پایان کار خودداری کند ولی نکته مبهم در این قضیه چگونگی انجام ساخت و ساز در محدوده ای است که بنا به گفته کارشناسان شهرداری شرایط لازم را ندارد و اینکه متولیان امر ساخت و ساز در شهر بندرعباس چگونه اجازه داده اند در این منطقه مجتمع مسکونی احداث شود و برای جلوگیری از احداث مجتمع دقت نظر کافی را نداشته اند.

عدم نگاه کارشناسی در احداث این مجتمع 700 واحدی سبب شده تا زلزله 4.9 ریشتری بامداد چهارشنبه هفته گذشته در بندرعباس، به این مجتمع ها آسیب جدی وارد کند و چهره پنهان گوشه ای از ساخت و ساز غیر اصولی در این شهر را برای شهروندان هویدا سازد.

بسیاری از منازل این مجتمع در اثر زلزله دچار آسیب جدی شد و دیوار بسیاری از این منازل فرو ریخت تا جاییکه ساکنین این مجتمع برای حفظ جان خود از زندگی در این منازل خودداری کردند.

پس از وقوع این حادثه، برخی از ساکنان شهرک اندیشه در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضع موجود بودند که پس از آن ستاد حوادث غیرمترقبه اعلام می کند که، به جز بافت فرسوده شهر بندرعباس خسارت جدی به دیگر منازل مسکونی وارد نشده است و از اعطای چادر به ساکنین این منطقه خودداری می شود که البته این مسئله با پیگیری فرج زاده نماینده مردم بندرعباس در مجلس تا حدودی رفع می شود و تعداد 100 چادر از طرف ستاد حوادث غیرمترقبه بین افراد توزیع می شود.

در گفتگوی خبرنگار مهر با برخی از ساکنین این شهرک، این نکته نمایان می شود که تعداد چادر توزیع شده در بین آسیب دیدگان این حادثه کافی نیست و حتی ساکنین مجبورند به صورت مشترک از این چادرها استفاده کنند یعنی استقرار دو خانواده در یک چادر. و تا شنبه شب نیز در مجموع 200 چادر بین خانواده های شهرک اندیشه توزیع شده است.

رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه در گفتگو با خبرنگار مهر صحت این موضوع را تایید نمی کند و می گوید: برای تحویل چادر با حادثه دیدگان هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورت فراهم بودن مکان مناسب از سوی فرمانداری، ستاد حوادث غیرمترقبه این افراد را در محلی دیگر اسکان خواهد داد زیرا برپایی چادر در اطراف مجتمع، بدلیل عدم استحکام منازل خطرناک است.

نکته ای که ساکنین این شهرک به آن اشاره می کنند این است که توان مالی کافی برای بازسازی یا تهیه منزل مسکونی ندارند و مسئولان باید در این زمینه چاره ای بیاندیشند. البته ساکنان این شهرک معتقدند که قانون باید با افرادی که در رابطه با ساخت اصولی شهرک کوتاهی کرده اند، برخورد کند.

واحد های شهرک اندیشه غیر قابل سکونت است

محمد امین فرج زاده نماینده مردم بندرعباس در مجلس در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به واحدهای این شهرک آسیب جدی وارد شده است و این واحدها غیرقابل سکونت هستند و در جلسه ای که با جمعی از مسئولان و آقای آشوری دیگر نماینده مردم در مجلس داشتیم، نظر جمعی بر این بود که گروهی از مشاورین، شهرک اندیشه را مورد بازدید قرار دهند تا معلوم شود آیا می توان این شهرک را بازسازی کرد یا اینکه منازل، استحکام لازم را برای بازسازی نداشته و باید تخریب شوند.

وی در ادامه افزود: به رغم اینکه این شهرک طبق اصولی مهندسی ساخته نشده، متاسفانه چهار نفر از ناظران این پروژه تایید کرده اند که این شهرک مشکل خاصی ندارد که این موضوع نیز جای تاسف دارد.

فرج زاده ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات شهروندان حادثه دیده اظهار داشت: موضوع را به شدت از سوی مسئولان پیگیری می کنیم تا با افرادی که در این زمینه کوتاهی داشته اند توسط قانون برخورد شود.

وی در خصوص تامین اعتبار برای بازسازی و ساخت این شهرک گفت: امیدواریم با تلاش های انجام شده مقداری از اعتبارات استانی و بودجه دولتی به این موضوع اختصاص داده شود زیرا ساکنان این شهرک توان مالی لازم برای بازسازی و یا خرید منزل مسکونی مناسب ندارند.

موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود

فرماندار بندرعباس نیز در خصوص برخورد با خاطیان این حادثه به خبرنگار مهر گفت: موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

احمد راستی در ادامه افزود: از دستگاه قضایی تقاضا داریم که با افرادی که در ساخت این شهرک کوتاهی داشته اند، برخورد صورت گیرد و خاطیان به شهروندان معرفی شوند.

در این خصوص شورای شهر بندرعباس در مورد علت آسیبهای جدی به واحدهای شهرک اندیشه در زلزله های اخیر شهر بندرعباس جلسه ای را با رئیس سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره این سازمان برگزار کرد.

مشکل اصلی عدم رعایت استانداردهای لازم در خصوص ساخت، مصالح ساختمانی است

شهریار مشیری، رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان در مورد واحدهای شهرک اندیشه گفت: مشکل اصلی در ساخت چنین بناهایی، عدم رعایت استانداردهای لازم در خصوص ساخت مصالح ساختمانی است و بدون شک مطمئن باشید که بسیاری از مصالح مصرف شده در ساخت منازل در کشور ایران استاندارد ندارد و این موضوع به ضرر شهروندان است.

وی در خصوص نحوه گزارش مهندسین ناظر پروژه شهرک اندیشه نیز افزود: متاسفانه از سوی تعاونی که مسئول این پروژه بوده است اهمال بسیار زیادی صورت گرفته است و احتمال زیادی وجود دارد که گزارشات داده شده از سوی این افراد به شهرداری مغایر با انجام مراحل ساخت باشد و باید در این زمینه تحقیق کرد.

مشیری گفت: باید تمامی افرادی که در این پروژه اهمال کاری داشته اند به مراجع قضایی معرفی شوند و در آنجا مشخص شود که آیا مراحل انجام پروژه با دفترچه محاسبات مطابقت دارد یا خیر و اگر مغایرتی در این زمینه وجود داشت مطمئنا ناظرانی که در این پروژه نقش داشته اند، مقصر هستند و در صورت عدم مغایرت دفترچه محاسباتی با نحوه اجرای پروژه این امکان وجود دارد که در تهیه مصالح ساختمانی از سوی شرکت تعاونی قصور صورت گرفته است که باید به این نکات مبهم پاسخ داده شود.

شهروندان شهرک اندیشه مجبور هستند تا روشن شدن میزان استحکام منازل خود در چادر زندگی کنند و مسئولان شهر بندرعباس باید در اسکان موقت و خدمات رسانی به این شهروندان تلاش زیادی انجام دهند و این افراد را در مکان مناسبی اسکان دهند.

به هرحال زلزله هفته گذشته در بندرعباس نشان داد که به رغم قرار گرفتن این شهر روی گسل زلزله، نگاه کارشناسی در زمینه مقاوم سازی منازل در این شهر وجود ندارد و مسئولان پس از وقوع چنین حوادثی به فکر راه چاره می افتند.

شهرک اندیشه گوشه ای بود از نکات تلخ عدم نگاه کارشناسی به امر ساخت و ساز و می طلبد که از این پس متولیان امر ساخت و ساز در شهر بندرعباس به فرهنگ پیشگیری و استحکام اماکن بیشتر بها دهند زیرا حادثه هیچگاه خبر نمی کند.