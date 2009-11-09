آمریکا از موضع قبلی خود درباره زمان پاسخ ایران عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آمریکا درصدد دادن زمان بیشتر به ایران برای بازنگری رهبران این کشور درباره پیشنهاد تبادل سوخت هسته ای از سوی آژانس است.

"گلین دیویس" نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره گفت : ما خواستار دادن زمان بیشتر به ایران برای کارکردن روی پیشنهاد آژانس هستیم.

وی با بیان اینکه چنین اقدامی می تواند فرصتی برای ایران باشد، ابراز امیدواری کرد مقامهای تهران به زودی در این زمینه تصمیم گیری کنند.

در حال حاضر کشورهای روسیه و فرانسه آمادگی خود را برای همکاری با ایران در اجرای پیشنهاد مطرح شده از سوی "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده اند.

در همین حال دیویس مقاله اخیر روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرد که در آن به ناامیدی مقامهای کاخ سفید از دستیابی به توافق با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور اشاره شده بود.

به گفته نماینده آمریکا در آژانس، تاخیر ایران در پاسخ قطعی به پیشنهاد مذکور ناشی از ملاحظاتی است که این کشور دارد و این امر درباره چنین مسائلی، طبیعی به نظر می رسد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه اعلام کرده که در زمینه تامین سوخت راکتور تهران با اولویت خرید و در صورت تبادل با دریافت وارسال تدریجی اورانیوم موافق است و خواهان دریافت اوانیوم با غنای 20 درصد قبل از ارسال اورانیوم کمتر غنی شده خود به روسیه است.