دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر خبر داد: نقشه جامع علمی کشور نهایی شد/ رونمایی با حضور رئیس جمهور

محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نقشه جامع علمی کشور نهایی شده و در دو تا سه هفته آینده رونمایی خواهد شد.
حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: نقشه پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به دولت و مجلس ارائه می شود تا در برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالادستی مورد استفاده قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه های عملیاتی زمان دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیتهای مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.
تهیه نقشه جامع علمی کشور پس از فرمایشات مقام معظم رهبری برای ضرورت داشتن چنین نقشه ای در کشور در سال 85 توسط مسئولین ذیربط مطرح شد.
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