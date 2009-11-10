نانو ذرات می توانند به دی ان ای آسیب برسانند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان از گذشته می دانستند که در صورت تقابل مستقیم نانو ذرات با سلول احتمال بروز اختلال در دی ان ای وجود دارد اما اکنون مطالعات جدید نشان می دهد نانو ذرت در دورترین بخشهای دیواره های سلولی می توانند با ارسال سیگنالهایی دی ان ای را دچار اختلال کنند، پدیده ای که تاکنون ناشناخته بوده است.

این یافته می تواند نشانه از نتایج ناخواسته ای باشد که در صورت استفاده از نانو ذرات به وجود خواهند آمد. به بیانی دیگر استفاده از نانوذرات برای انتقال دارو در داخل بدن و یا به منظور هدف گیری سلولهای خاص مانند سلولهای سرطانی در انواع تومورها می تواند نتایج ناخواسته و پیش بینی نشده ای را در بر داشته باشد. اما در عین حال این مطالعات دیدگاهی جدید را درباره چگونگی تاثیرگذاری این ذرات بر روی بدن در راستار ارائه شیوه های جدید انتقال دارو به وجود آورده است.

به گفته محققان نمونه مورد آزمایش آنها مشابه نسوج بدن انسان نبوده است به همین دلیل سلولهای زنده ای که نانو ذرات را دریافت می کنند و یا در معرض این ذرات قرار می گیرند ممکن است به دلیل اتصال به نسوج و رگهای خونی به شکلی متفاوت و دور از انتظار دچار اختلال شوند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققان هنوز درباره چگونگی اختلال دی ان ای در اثر سیگنالهای دریافت شده از نانو ذرات اطمینان حاصل نکرده اند اما با توجه به این حقیقت که تماس مستقیم و یا غیر مستقیم سلول با این ذرات می تواند سلولها را دچار اختلال کند، درجه آگاهی را نسبت به تولید نانوذرات به خصوص پس از اعلام مرگ دو زن چینی تحت تاثیر فناوری نانو افزایش خواهد داد.