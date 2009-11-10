کارگران 4100 کارگاه تولیدی در غرب استان بیمه شدند

مدیر کل بیمه تامین اجتماعی غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کارگران چهار هزار و 100کارگاه تولیدی، خدماتی و توزیعی این منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

داریوش صالح پور افزود: امسال طرح بازرسی از کارگاههای فعال و نیمه فعال سطح شهرستان های غرب استان تهران در دستور کار سازمان تامین اجتماعی منطقه قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شناسایی کارگاههای محروم از خدمات بیمه ای و ارزیابی ظرفیت آنها از اهداف مهم این طرح است .

صالح پور تاکید کرد: همکاری نکردن برخی از کارفرمایان با بازرسان این سازمان در ارائه اطلاعات دقیق کارگران، یکی از مشکلات ا در اجرای همه جانبه این طرح است.

وی یکی از دلایل مهم رفتار این نوع کارفرمایان را بی اطلاعی آنان از تکالیف قانونی خود عنوان کرد و افزود: براساس قانون، کارفرمایان موظفند تمامی اطلاعات مربوط به کارگران خود اعم از ترک کار یا تغییر نوع فعالیت کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.