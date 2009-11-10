۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

در سال جاری؛

کارگران 4100 کارگاه تولیدی در غرب استان بیمه شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: کارگران 4100 کارگاه تولیدی در غرب استان تهران از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند.

مدیر کل بیمه تامین اجتماعی غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کارگران چهار هزار و 100کارگاه تولیدی، خدماتی و توزیعی این منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند. 

داریوش صالح پور افزود: امسال طرح بازرسی از کارگاههای فعال و نیمه فعال سطح شهرستان های غرب استان تهران در دستور کار سازمان تامین اجتماعی منطقه قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد:  شناسایی کارگاههای محروم از خدمات بیمه ای و ارزیابی ظرفیت آنها از اهداف مهم این طرح است .

صالح پور تاکید کرد: همکاری نکردن برخی از کارفرمایان با بازرسان این سازمان در ارائه اطلاعات دقیق کارگران، یکی از مشکلات ا در اجرای همه جانبه این طرح است.

وی یکی از دلایل مهم رفتار این نوع کارفرمایان را بی اطلاعی آنان از تکالیف قانونی خود عنوان کرد و افزود: براساس قانون، کارفرمایان موظفند تمامی اطلاعات مربوط به کارگران خود اعم از ترک کار یا تغییر نوع فعالیت کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

