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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

برای اولین بار در کرج؛

طرح غربالگری تندرستی قضات و کارکنان دادگستری برگزار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: طرح غربالگری تندرستی قضات و کارکنان دادگستری برای اولین بار در کرج برگزار شد.

رئیس دادگستری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به حساسیت های شغلی در دادگستری توجه به سلامت روحی و جسمی کارکنان به ویژه قضات را ضروری دانست و افزود: به دلیل نوع کار و فشردگی مراجعات، کارکنان دادگستری با مشکلات مختلف جسمی و روحی مواجه هستند به همین منظور و برای شناخت بیماری های موجود و اتخاذ روش های مناسب درمان طرح غربالگری سلامت به اجرا درآمده است.

طباطبایی اظهار امیدواری کرد: پس از اعلام نتایج این غربالگری و بررسی فاکتور های سلامت زمینه های لازم برای برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کار فراهم آید.

یکی از پزشکان کرجی این طرح با اشاره به نتایج مثبت طرح غربالگری سلامت گفت: عدم تحرک و شرایط ویژه شغلی کارکنان دادگستری بیماری های مختلفی را که زمینه های آن در کارکنان وجود داشته بروز می دهد.

دکترعلی حسینی از جمله عوارض کم تحرکی را ازدیاد چربی و فشار خون در میان کارکنان بیان کرد و افزود: آزمایشاتی که در میان کارکنان شایع است ناشی از فاکتور کم تحرکی و استرس است.

وی یکی دیگر از بیماری های موجود در میان کارکنان را مشکلات ایجاد درد  ستون فقرات در اثر ثابت نشستن و بد استفاده کردن از صندلی بیان کرد و افزود: با آزمایشات انجام شده که شامل قند و چربی خون، تری گلیسیرید و اندازه گیری گلبول های خون است علاوه بر شناسایی تعداد بیماران و نوع آن برنامه ریزی لازم برای بهبود جسمی و روحی کارکنان دادگستری انجام شد.

کد مطلب 980209

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