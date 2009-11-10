طرح غربالگری تندرستی قضات و کارکنان دادگستری برگزار شد

رئیس دادگستری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به حساسیت های شغلی در دادگستری توجه به سلامت روحی و جسمی کارکنان به ویژه قضات را ضروری دانست و افزود: به دلیل نوع کار و فشردگی مراجعات، کارکنان دادگستری با مشکلات مختلف جسمی و روحی مواجه هستند به همین منظور و برای شناخت بیماری های موجود و اتخاذ روش های مناسب درمان طرح غربالگری سلامت به اجرا درآمده است.

طباطبایی اظهار امیدواری کرد: پس از اعلام نتایج این غربالگری و بررسی فاکتور های سلامت زمینه های لازم برای برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کار فراهم آید.

یکی از پزشکان کرجی این طرح با اشاره به نتایج مثبت طرح غربالگری سلامت گفت: عدم تحرک و شرایط ویژه شغلی کارکنان دادگستری بیماری های مختلفی را که زمینه های آن در کارکنان وجود داشته بروز می دهد.

دکترعلی حسینی از جمله عوارض کم تحرکی را ازدیاد چربی و فشار خون در میان کارکنان بیان کرد و افزود: آزمایشاتی که در میان کارکنان شایع است ناشی از فاکتور کم تحرکی و استرس است.

وی یکی دیگر از بیماری های موجود در میان کارکنان را مشکلات ایجاد درد ستون فقرات در اثر ثابت نشستن و بد استفاده کردن از صندلی بیان کرد و افزود: با آزمایشات انجام شده که شامل قند و چربی خون، تری گلیسیرید و اندازه گیری گلبول های خون است علاوه بر شناسایی تعداد بیماران و نوع آن برنامه ریزی لازم برای بهبود جسمی و روحی کارکنان دادگستری انجام شد.