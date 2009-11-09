بی برنامگی پاکستان برای جنگ با طالبان در وزیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تحلیلگران نگران از دست رفتن دستاوردهای جنگ ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان در مناطق قبیله ای وزیرستان هستند.

بر این اساس، عملیات نظامی گسترده پاکستان علیه طالبان در ایالت وزیرستان در حالی همچنان ادامه دارد که حدود 30 هزار نظامی دولتی علیه 8 هزار شبه نظامی پراکنده در مناطق مختلف این ایالت به جنگ مشغولند و هیچ تضمینی برای قدرت گیری مجدد شبه نظامیان در این مناطق وجود ندارد.

اگر چه در هفته های اخیر، ارتش توانسته به موفقیتهای نسبی در جنگ با طالبان در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان دست یابد، اما به اعتقاد کارشناسان، بدون داشتن برنامه ای مشخص، هیچ یک از این موفقیتها برای اسلام آباد ماندگار نخواهد بود.

این همان نکته ای است که بسیاری از مخالفان دولت پاکستان نیز به آن اذعان دارند. استدلال این افراد این است که در منطقه شمال غرب پاکستان ساختار متفاوتی نسبت به دیگر نواحی این کشور وجود دارد و دولت باید به این مسئله توجه ویژه داشته و برای آن برنامه ریزی کند.

ایالت وزیرستان از مناطق قبیله ای نشین و تحت نفوذ سران قبایل است به طوری که قدرت سیاسی نیز متاثر از قدرت این سران است. در این بخش از پاکستان هنوز هم قوانین مربوط به سالهای استعمار اجرا می شود. با این حال از زمان جنگ علنی اسلام آباد با طالبان بسیاری از سران این قبایل کشته و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.

این مسائل سبب می شود که پایگاه طالبان در این منطقه حتی با وجود شکست ظاهری آنان، همچنان حفظ شود. به همین دلیل تحلیلگران از ضرورت برنامه ریزی اسلام آباد جهت جایگزینی طالبان در وزیرستان سخن به میان آورده و مدعی هستند بدون توجه به این امر، احتمال بازگشت مجدد طالبانیسم به منطقه دور از ذهن نیست.